Nicholas Borgogni dopo l’eliminazione ad Amici 2024: “E’ comunque una vittoria!”/ “Sono orgoglioso…”

Nicholas Borgogni lascia Amici 2024: “Contento di essere arrivato fin qui…”

Nicholas Borgogni, dopo mesi di sacrifici e sfide, i giudizi a volte taglienti e altri gloriosi, è stato eliminato nel corso del secondo Serale di Amici 2024. Il giovane ballerino della scuderia di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini ha perso al ballottaggio con Lucia Ferrari, concludendo anzitempo la sua esperienza nella fase finale del talent. Nonostante l’esito negativo dello spareggio, il giovane può dirsi comunque soddisfatto di un percorso fatto sicuramente di alti e bassi ma che di certo lo ha portato a margini di crescita importanti.

Come riporta Coming Soon, Nicholas Borgogni – dopo l’eliminazione al secondo Serale di Amici 2024 – si è espresso ai microfoni di Witty tv con le prime dichiarazioni a caldo per il verdetto del pubblico. “È arrivata la fine! Sono contento di essere arrivato a questo punto, di aver partecipato e aver imparato tantissimo, è stato molto bello. Prima di essere ballerini e artisti siamo persone e il fatto che io sia arrivato così tanto umanamente per me è già una vittoria”.

Nicholas Borgogni: “Grazie ad Amici 2024 ho imparato a non partire già sconfitto..”

Dalle parole di Nicholas Borgogni a Witty tv si evince grande consapevolezza e soprattutto sportività nell’accettare la sconfitta. Alla fine solo uno alzerà la coppa del talent, prima o dopo che sia, l’eliminazione non pregiudica il valore di un percorso che risulta poderoso non solo dal punto di vista professionale ma soprattutto umano. “Sentire Maria e i professionisti dire quelle cose è una vittoria, è molto importante. Ho imparato a non partire già sconfitto, tecnicamente ho imparato tanto…”.

Prima di salutare per l’ultima volta lo studio del Serale di Amici 2024, Nicholas Borgogni – come riporta Coming Soon – si è detto non solo orgoglioso di quanto costruito nel talent ma soprattutto già proiettato a dare seguito al suo sogno di vivere per e con la danza. “Ad oggi sono felice e orgoglioso di quello che sono. Mi impegnerò al massimo per diventare un bravo ballerino. Ho fatto tutto come volevo, non ho rimpianti. Sono uscito per farvi vincere”.











