NICHOLAS ELIMINATO AL SECONDO SERALE DI AMICI 2024/ Maria De Filippi toccante: “Sei il figlio ideale”

Nicholas eliminato al serale di Amici 2024: le toccanti parole di Maria De Filippi

È Nicholas il primo eliminato della seconda puntata del serale di Amici 2024. Dopo un acceso scontro col suo ex professore Raimondo Todaro per il guanto di sfida contro Giovanni, è stato chiamato al centro dello studio, insieme a Lucia e Sarah, a rischio eliminazione. La cantante del gruppo è stata la prima salvata, dunque Nicholas e Lucia si sono esibiti una seconda volta, per dare alla giuria la possibilità di prendere al meglio la decisione.

È quindi Nicholas il nome fatto dalla giuria per l’eliminazione. “Sei stato davvero bravo. Educatissimo, sempre le parole giuste, con la produzione fantastico, non hai mai fatto un capriccio, e qui sinceramente sono tanti. È il figlio ideale per chiunque. Sei quello che non solo è stato più disciplinato, sei quello a cui i professionisti sono più legati per l’atteggiamento che hai avuto. Non ha mai saltato una lezione, mai fatto ritardo”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Nicholas Borgogni é il primo eliminato nella 2a puntata serale di Amici

A grande sorpresa, per molti telespettatori che avrebbero scommesso sulla sua promozione alla finale, Nicholas Borgogni é il 3° eliminato di Amici 2024, dopo Ayle e Kumo! È quanto riferito dalle anticipazioni lanciate online da Amici news e Superguida TV, relativamente alla seconda puntata del serale. Il talent show di Maria De Filippi vedrebbe proprio l’allievo di Emanuel Lo finire a rischio eliminazione, al termine della prima parte della gara a tre squadre di stasera.

Si preannuncia quindi la disfatta della squadra “Cuccalo”, capeggiata da Emanuel Lo per il ballo e Lorella Cuccarini per il canto, nell’apertura alla nuova puntata. Eppure, nella prima puntata del Serale, Nicholas Borgogni si imponeva tra i concorrenti favoriti dai giudizi positivi dei giudici adibiti alle votazioni, battendo il collega ballerino Giovanni Tesse al confronto al guanto di sfida.

Nicholas Borgogni eliminato, Giovanni a rischio con Marisol: le anticipazioni

Oltre all’eliminazione di Nicholas Borgogni, tra le altre anticipazioni bomba del nuovo appuntamento serale di Amici 2024 si rileva anche la messa a rischio eliminazione di Giovanni Tesse. Il ballerino di Raimondo Todaro viene schierato contro la rivale Marisol Castellanos, membro del team Zerbi-Cele, al ballottaggio finale per la decretazione del secondo eliminato. Quest’ultimo, almeno fino alla messa in onda della puntata tanto attesa, resta top-secret. Anche se, a prima firma su Il sussidiario.net, é possibile pronosticare che il secondo eliminato sia proprio il rivale di Nicholas, Giovanni.

Tuttavia, tra gli ultimi spoiler TV e streaming di Amici, spunta una lauta consolazione per Borgogni. “Nicholas parteciperà anche al nuovo videoclip di Malgioglio a Miami – rivelano le anticipazioni – Per Nicholas vengono fatti entrare tutti i professionisti e per lui viene offerta una borsa di studio“.











