Nicholas Borgogni lascia Amici 2024, Gaia e Martina lo piangono disperate/ L’ultimo messaggio di addio

Amici 2024 di Maria De Filippi: Nicholas Borgogni dice addio al talent show di Maria De Filippi

É un addio particolarmente sentito quello che Nicholas Borgogni destina ai compagni di avventura ad Amici 2024 di Maria De Filippi. Il giovane allievo di ballo nella squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, i Cuccalo, esce di scena dal talent show in quanto primo eliminato al termine della seconda puntata del serale di Amici 2024 di Maria De Filippi.

E così, come si evince dal daytime di Amici 2024 di Maria De Filippi in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 2 aprile 2024, Nicholas Borgogni non trattiene la commozione all’uscita dalla casetta che accoglie i talenti del talent show. La stessa reaction all’eliminazione del ballerino modern, in una sentita e travolgente commozione, tocca alle amate coinquiline d’avventura del giovane, Gaia De Martino e Martina Giovannini.

Gaia e Nicholas sono particolarmente vicini ad Amici…

“Sei stato un esempio per tutti… hai dato forza qui ma anche fuori- fanno sapere visibilmente commosse, piangendo l’eliminato Gaia De Martino e Martina Giovannini, al momento dell’addio con il ballerino modern Nicholas Borgogni, che quindi non nasconde le lacrime agli occhi dopo il pianto per l’eliminazione -…voi spaccate, datemi un abbraccione”. E nel momento dell’addio tanto sentito nel profondo tra le mura della casetta che accoglie i talenti ballerini e cantanti di Amici 2024 di Maria De Filippi, poi, non manca la richiesta della coinquilina Gaia De Martino. Lei é reduce dalla rottura in amore con il cantante di Amici 2024 in corsa per il titolo di vincitore del talent show, Mida.

“Mi fai fare quella presa?”, incalza l’eliminato Nicholas Borgogni, una emozionata Gaia De Martino, dopo un abbraccio travolgente d’addio al ballerino uscente. La lacrime non mancano nel triangolo di Amici che include Martina, e c’é chi tra gli spettatori internauti immagina che il momento dell’addio possa rivelarsi il preludio all’ufficializzazione di un nuovo flirt tra Gaia De Martino e Nicholas Borgogni.

Dopo l'eliminazione Nicholas incontra Gaia e Martina 💛 #Amici23 pic.twitter.com/5kulBAJNUC — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 2, 2024













