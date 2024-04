Nicholas Borgogni senza freni dopo l’eliminazione da Amici 2024/ “Rapporto Alessandra Celentano? Tosto”

Verissimo, Nicholas Borgogni confessa: “Eliminazione dal Serale di Amici? Per me ho già vinto”

Nicholas Borgogni dopo l’eliminazione dal Serale di Amici 2024 è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin nella puntata di oggi. Innanzitutto, intervenendo insieme all’amico e collega Giovanni Tesse ha rivelato che entrambi hanno fatto pace, si sono chiariti e sono ritornati amici. Poi ha parlato della sua più grande passione, la danza. Ed inoltre Nicholas Borgogni si è commosso pensando al suo percorso ad Amici di Maria De Filippi 2024.

Nel dettaglio, infatti, il giovane ballerino ha confessato: “Io ho vissuto dei momenti che non dimenticherò mai. È stato veramente un viaggio che non credo che in vita nostra faremo un’altra volta una cosa così tanto forte. Le parole dei professionisti e di Maria sono la cosa che porterò dentro sempre, per me è una vittoria aldilà del risultato. Penso che chiunque abbia partecipato abbia vinto qualcosa. Io ho vinto questo, queste parole questa stima da parte loro.”

Durante la chiacchierata a Verissimo, Nicholas Borgogni ha rivelato di aver un complesso rapporto con i genitori: “Nella scuola sei costretto a stare lontano da tutti, hai solo i tuoi compagni in casa con cui sfogarti e capisci davvero cose che prima davi per scontato. Io con i miei genitori ho sempre avuto un rapporto di distacco e non sentivo a dire le cose che in realtà si provano per un papà e una mamma e li ho capito che sentirsi dire spesso ti voglio bene fa bene.”

Ed infine non poteva non togliersi un sassolino dalle scarpe sul rapporto con la coach del Serale di Amici 2024 Alessandra Celentano: “Sempre difficile e tosto ma sono consapevole di essere cresciuto molto grazie a quei compiti che io ho fatto e affrontato ho sempre e solo detto che le parole ferivano e mi sono sempre difeso da questo.”











