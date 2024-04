Nicholas e Giovanni, pace fatta dopo l’eliminazione da Amici 2024/ Arriva la lettera: “Ci vediamo fuori per…”

Nicholas Borgogni pronto a fare pace con Giovanni Tesse dopi Amici 2024: la lettera

La bellissima amicizia nata nella scuola di Amici 23 tra Giovanni Tesse e Nicholas Borgogni è stata messa in crisi, alcune settimane fa, da un guanto di sfida. Quando Raimondo Todaro ha infatti lanciato la sfida al suo ex allievo, mettendolo alla prova in un testa a testa con il suo grande amico, Giovanni ha fatto delle dichiarazioni che hanno ferito Nicholas. Da qui lo scontro, alla fine del quale Nicholas ha preferito allontanarsi da Giovanni e smettere anche di parlargli.

Questa freddezza è andata aventi fino all’eliminazione di entrambi i ballerini, avvenuta per caso nella stessa puntata del serale di Amici 2024. Prima di lasciare la casetta, Nicholas ha fatto un gesto importante nei confronti di Giovanni: gli ha scritto una lettera.

Giovanni felice per il gesto di Nicholas dopo Amici: cosa gli ha scritto

Se il ballerino di latino aveva già espresso la volontà di fare pace con Nicholas, quest’ultimo si era inizialmente mostrato restio, in quanto ancora ferito dalle sue parole. Quando il percorso al serale di Amici 2024 si è concluso, Nicholas ha però deciso di fare un passo verso la riappacificazione, volontà espressa in una lettera che Giovanni ha poi letto in casetta, prima di lasciarla definitivamente.

Nicholas ha lasciato la lettera a Gaia che, su richiesta di Maria De Filippi, l’ha infine consegnata a Giovanni. Felice, il ballerino di latino ha letto ad alta voce queste parole: “Anche se ultimamente non potevo vederti sei stato un ottimo compagno. Non dimentico quello che abbiamo vissuto. Ci chiariremo fuori con un caffè a Genova che ovviamente pagherai tu”. Sorpreso, Giovanni ha così replicato: “Sono contentissimo di sto fatto. Era la prima cosa che volevo fare uscito da qua”.











