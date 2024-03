Nicholas eliminato ad Amici 2024: sgarro di Todaro, regalo di Malgioglio/ Cos’è accaduto nella registrazione

Nicholas eliminato nella registrazione del secondo serale di Amici 2024: due colpi di scena

Nicholas è l’eliminato della seconda puntata del serale di Amici 2024. L’allievo di Emanuel Lo, che ha però vissuto tutta la prima parte del talent nella squadra di Raimondo Todaro, ha concluso la sua avventura alla fine della prima manche. Le anticipazioni di SuperguidaTv ci svelano però un dettaglio importante: è stato proprio Todaro a chiamarlo al centro dello studio, mettendolo a rischio eliminazione.

Il suo ex professore, che tanto lo ha voluto ad Amici, lo ha dunque condannato all’eliminazione. Va tuttavia detto che Todaro è rimasto coerente a quanto dichiarato poche settimane fa, ovvero al fatto che per lui altri ballerini meritassero il posto al serale prima e più di Nicholas. Proprio questo è stato il motivo che ha portato Nicholas a lasciare la sua squadra, accettando la proposta di Emanuel Lo. Dopo l’amaro è però arrivato il bello per Nicholas: il ballerino ha ricevuto infatti due proposte molto importanti. La prima è una borsa di studio da una accademia di Roma per perfezionare la tecnica; la seconda è arrivata da Malgioglio, che gli ha chiesto di partecipare al videoclip del suo prossimo brano girato a Miami.

Non solo Nicholas: problemi anche per Lil Jolie ad Amici 2024

Problemi non solo per Nicholas nel corso del secondo serale di Amici 2024. Anche per Lil Jolie non sono mancate difficoltà. L’allieva di Anna Pettinelli la scorsa settimana ha avuto un attacco di panico mentre era sul palco di Canale 5, e nella seconda puntata, stando a quanto svela la fonte, la cantante ha avuto problemi di salute. “Lil Jolie non era in forma a causa di una bronchite”, rivelano le anticipazioni.

Lil Jolie ha avuto dunque problemi nelle esibizioni, a partire da quella nella seconda manche che l’ha vista contro Petit. La cantante si è esibita sulle note di ‘E non finisce mica il cielo’, ma è stata sconfitta da Petit. Malgioglio le ha consigliato, alla fine della prova, di non avere l’ansia e di sentirsi anzi forte, godendosi questa esperienza unica. Lil, a differenza di Nicholas, verrà salvata dal possibile ballottaggio per l’eliminazione alla fine della seconda manche, persa da Todaro-Pettinelli.

