Chi era Nicholas Green e cosa gli è successo: 31 anni fa, i due condannati per l'omicidio continuano a proclamarsi innocenti

CHI ERA NICHOLAS GREEN E LA STORIA DELLA SUA TRAGEDIA

La storia di Nicholas Green, al centro del docufilm in onda oggi su Rai 2 in prima serata, è un racconto di dolore, ma anche una lezione di umanità e altruismo, perché dimostra che nella tragedia si possono compiere gesti in grado di trasformare la sofferenza. Era un bambino statunitense di 7 anni che nel settembre ’94 si recò in Italia con la sua famiglia per una vacanza, ma durante un viaggio in auto fu vittima di una sparatoria.

L’auto dei genitori si trovava nei pressi di Vibo Valentia quando partì un inseguimento da parte di due rapinatori che scambiarono il mezzo per quello di un gioielliere che volevano derubare. Non riuscendo a far fermare il veicolo, iniziarono a sparare alcuni colpi. Uno raggiunse Nicholas Green, che si trovava sul sedile posteriore con la sorellina, ma i genitori non se ne accorsero subito.

Solo dopo essersi fermati si resero conto che il bambino era stato raggiunto da un proiettile. Nicholas Green venne portato d’urgenza all’ospedale di Messina, dove i medici non riuscirono a salvarlo: dopo 72 ore fu dichiarato clinicamente morto. I genitori decisero di donare gli organi del figlio, salvando 7 persone e producendo il cosiddetto “effetto Nicholas“, perché la donazione degli organi subì una svolta importante.

CHI SONO GLI ASSASSINI DI NICHOLAS GREEN?

I responsabili dell’omicidio di Nicholas Green furono individuati, processati e condannati, eppure il caso è stato comunque controverso. L’indagine portò all’arresto di Francesco Mesiano e Michele Iannello, due uomini calabresi. Accusati di tentata rapina e omicidio volontario, ebbero pene differenti. In primo grado entrambi furono assolti a Catanzaro, nel ’98 in appello Mesiano venne condannato a 20 anni di carcere, mentre Iannello all’ergastolo in quanto autore materiale del delitto.

Le due sentenze di secondo grado divennero definitive con la conferma della Cassazione. Le prove contro di loro si basavano su testimonianze e riconoscimenti visivi poco chiari, infatti negli anni successivi emersero dubbi sulla solidità dell’impianto accusatorio. Peraltro, i due si sono sempre proclamati innocenti.

Ad esempio, alcuni testimoni ritrattarono e le modalità dei riconoscimenti furono messe in discussione. In parallelo, emersero altre piste e altri sospettati però mai confermati. Infatti, la condanna per l’omicidio di Nicholas Green è rimasta definitiva e i due uomini sono rimasti in carcere.

Iannello, ex membro della ‘ndrangheta poi diventato collaboratore di giustizia, confessò diversi delitti, ma si professò innocente su quello di Nicholas Green, muovendo accuse contro il fratello e chiedendo la revisione del processo, ma l’inchiesta aperta dalla Procura di Vibo Valentia si chiuse con un nulla di fatto, l’archiviazione del caso.

IL PADRE DI NICHOLAS GREEN 31 ANNI DOPO L’OMICIDIO

Dell’omicidio di Nicholas Green è tornato a parlare il padre Reginald, per il quale quel docufilm significa rivivere lo strazio di quei giorni, con cui è costretto a convivere. In un’intervista rilasciata nei giorni scorsi a QN ha confessato di avere molti ricordi che si affollano nella sua mente, in particolare lo choc quando fermò l’auto e si girò verso il figlio. “Guardai Nicholas e vidi la sua lingua sporgere in fuori e una traccia di vomito sul suo mento“.

Così capì che uno dei proiettili aveva colpito il figlio. Prima non se n’era reso conto: “Lui e sua sorella Eleanor stavano dormendo nei sedili posteriori dell’auto dietro di noi. Quando furono sparati i colpi, Maggie si girò per assicurarsi che entrambi stessero bene. Sembrava che entrambi dormissero profondamente“.

La famiglia era da tre settimane in Italia per una vacanza: volevano attraversare lo stretto di Messina perché Ulisse lì fu protagonista di una delle sue avventure più emozionanti. Ma a Messina arrivò in ambulanza, che lo portò in ospedale, dove purtroppo morì.