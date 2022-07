Nick Anderton costretto ad amputarsi una gamba/ Colpito da una rara forma di tumore

Promozione dalla League Two alla League one per il Bristol Rovers che però perde uno dei suoi giocatori migliori, il terzino sinistro Nick Anderton. Questa volta non è calciomercato; non è neppure un infortunio. Questa volta la situazione è ancora più seria: a Nick Anderton è stato diagnosticato una rara forma di cancro alle ossa tale per cui sarà sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere la parte dell’osso colpito (femore). Una notizia che sconvolge non solo il giocatore ma tutti gli amanti del mondo del calcio, che avrebbero voluto vedere il terzino sinistro correre nei campi di League one, così come faceva in quarta serie, specie dopo la stagione da protagonista passata.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Lookman e Pinamonti per l'attacco di mister Gasperini

26 anni compiuti ad aprile ad una carriera che stava per prendere il treno migliore, ma il giocatore adesso è costretto a fermarsi per vincere un’altra sfida, una battaglia che non dovrà affrontare con pantaloncini e scarpette con i tacchetti. Un tipo di sfida diversa per il giovane terzino che adesso dovrà operarsi a causa di questo osteosarcoma. A diffonderne l’informazione ci ha pensato il club del Bristol Rovers che, attraverso un Tweet, ha mostrato il loro affetto e sostegno verso il proprio tesserato che di seguito vi mostriamo.

Lucca all'Ajax?/ Calciomercato: no al Bologna, sarà il primo italiano tra i Lancieri

Cos’è un osteosarcoma?

L’osteosarcoma è un tumore dell’osso primitivo, cioè si sviluppa a partire dallo stesso tessuto osseo. Generalmente colpisce le ossa lunghe, come il femore nel caso specifico di Nick Anderton. L’incidenza mondiale dice che colpisce più frequentemente pazienti di sesso maschile con età dai 10 ai 30 anni. Un colpo che non ci voleva per il 26enne giocatore nel massimo della sua forma e nel momento migliore della sua carriera dopo la promozione in nella League one (la Serie C italiana). Lo stesso giocatore ha scritto un post su Instagram per informare i suoi seguiti sulla vicenda.

Jens Lehmann distrugge garage del vicino di casa con motosega/ Follia dell'ex Milan

“Sfortunatamente mi è stato diagnosticato un osteosarcoma“, scrive il terzino del Bristol Rovers. “Questa è una rara forma di cancro alle ossa che ha colpito il mio femore. Nelle prossime settimane mi sottoporrò a un’operazione per rimuovere questa parte dell’osso. Questa diagnosi è stata un enorme shock sia per me che per la mia famiglia, tuttavia rimaniamo positivi e fiduciosi. Voglio ringraziare tutti al Bristol Rovers in particolare il medico sociale Ian Ferguson e il capo dello staff medico Stuart Leake, gli specialisti del Royal Orthopaedic Hospital di Birmingham e la mia famiglia per il loro continuo supporto. Voglio augurare ai miei compagni tutto il meglio per la prossima stagione, a cominciare da sabato prossimo. Spero di poter spegnere un altro semaforo su Gloucester Road a maggio!”, conclude Nick Anderton.

© RIPRODUZIONE RISERVATA