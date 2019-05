Nick Carter e Lauren Kitt/ Foto, dopo l’aborto: la moglie di nuovo incinta

Nick Carter dopo i passati (e drammatici) mesi, torna a sorridere. L’amatissimo “biondino” del gruppo dei Backstreet Boys, ha ufficializzato la nuova gravidanza della moglie Lauren Kitt, pronta a dare alla luce il secondo bebè della coppia. La lieta novella è arrivata mesi dopo l’aborto spontaneo che ha coinvolto la sua compagna, gettando i due nello sconforto. L’annuncio è stato condiviso proprio dal cantante, condividendo un bellissimo scatto sul suo profilo ufficiale di Instagram, che raffigura la “triade”, mentre lui cinge da dietro il pancione della sua amatissima dolce metà. Davanti a loro anche il primo figlio della coppia, Odin Reign, nato ad aprile 2016. La foto si è portata a casa una scorpacciata di like non indifferente, anche per via dell’oltre milione di follower che ha raggiunto Nick. Il cantante di “Everybody” ha scritto: “Dio ti ringrazio per averci fatto il regalo più bello che potessimo chiedere”.

Nick Carter e la moglie Lauren Kitt: di nuovo incinta dopo l’aborto

Nick Carter e la moglie Lauren Kitt, attendono un maschietto oppure una femminuccia? Al momento dovranno semplicemente attendere. Pochissimo tempo prima della lieta novella, la coppia aveva vissuto un momento di fortissimo dolore. Nel settembre 2018, il cantante piangeva l’aborto spontaneo del secondo figlio. “Che Dio ci dia un po’ di pace in questo momento. Non vedevo l’ora di conoscere il mio bebè, dopo tre mesi. Ho il cuore a pezzi. Sarebbe stata una sorellina per il nostro Odin”, aveva rivelato sempre tramite social. Questo periodo attualmente è solo un bruttissimo ricordo, da archiviare per dare spazio alla grande ed immensa gioia del momento.Durante la scorsa gravidanza, la moglie Lauren aveva abortito al terzo mese di gravidanza. L’ex dei Backstreet Boys aveva ricevuto la terribile notizia mentre si trovava in Perù, a Lima, per una data del suo tour solista. Dopo avere appreso ciò che era accaduto, da perfetto professionista quale è, ha voluto ugualmente portare a termine la sua data, salendo sul palcoscenico nonostante il dolore.





