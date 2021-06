Nick Cave, video Letter to Cynthia/ La lettera di una fan che ha ispirato la canzone

I fan di Nick Cave saranno felici della pubblicazione sul suo canale Youtube della versione integrale di ”Letter to Cynthia”. La canzone in questione era, fino ad ora, disponibile solo in vinile sul 45 giri ”Grief” uscito un mese dopo l’album ”Carnage” insieme ad un altro brano chiamato ”Song for Cynthia”. Entrambi i pezzi sono nati dall’ispirazione arrivata dopo una domanda che una fan di nome Cynthia ha inviato nell’ottobre del 2018 a The Red Hand Files (portale in cui l’artista risponde via mail alle domande del suo pubblico), in cui scriveva: ”Ho affrontato la morte di mio padre, di mia sorella e del mio primo amore negli ultimi anni e sento di comunicare con loro principalmente attraverso i sogni. Tu e Susie sentite che vostro figlio Arthur è con voi e comunica in qualche modo?”.

Nick Cave racconta amore e lutto in Letter to Cynthia

Il riferimento che fa Cynthia nella domanda è ovviamente alla morte del figlio adolescente di Nick Cave avvenuta nel 2015. Come risposta, il cantautore ha scritto: ”Amore e lutto saranno per sempre intrecciati. Se amiamo, soffriamo. Questo è l’accordo. Questo è il patto. Il lutto ha una vastità che sovrasta le nostre minuscole identità. Siamo piccoli, tremanti ammassi di atomi assorbiti dalla straordinaria presenza del lutto”. Allora, per presentare la canzone Letter to Cynthia, Cave ha rivelato: ”La mia risposta è stata la prima volta che sono stato in grado di articolare i miei sentimenti contraddittori di dolore. Lettere come quelle di Cynthia hanno aiutato a riportare me e molti altri nel mondo reale”. Il brano è stato registrato insieme a ”Song for Cynthia” nel novembre del 2020 presso i Soundtree Studios di Londra con Warren Ellis.

