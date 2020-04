Nick Cordero, gamba amputata per Coronavirus/ E’ stato candidato ai Tony Award

Pubblicità

Nick Cordero subirà l’amputazione di una gamba: lo ha annunciato Amanda Kloots, la moglie dell’attore canadese famoso soprattutto per i suoi ruoli a Broadway (per esempio nell’adattamento di Pallottole su Broadway) e che è apparso in televisione per un paio di episodi di Blue Bloods. Con un lungo post su Instagram, la moglie ha scritto che l’intervento sarà necessario a causa delle complicazioni del Coronavirus, cui Cordero è risultato positivo al terzo tampone: Associated Press aveva riferito che i medici stavano trattando l’attore con anticoagulanti, ma hanno dovuto interrompere la terapia per l’incorrere di una emorragia interna. Indiscrezione confermata da Amanda, che ha rivelato come l’interruzione della cura abbia causato un coagulo nella gamba destra. L’amputazione avverrà oggi, e arriverà purtroppo a quasi tre settimane di distanza dal ricovero in ospedale.

La moglie di Nick Cordero ha raccontato come il marito sia stato ricoverato il 31 marzo: dopo i primi due tamponi negativi, il terzo è risultato positivo e il Coronavirus ha immediatamente peggiorato la salute del canadese, che ha avuto un’infezione ai polmoni provocante una febbre oltre la media e un’alta pressione del sangue che ovviamente metteva a rischio il cuore. “Hanno dovuto riportarlo in vita, è stato spaventoso e molto difficile” ha detto Amanda, che ha poi detto di aver mandato al marito, giorno per giorno, un video con lei e il figlio di 10 mesi perché Nick potesse continuare a vederli. Una brutta notizia dunque, che non avremmo dovuto dare in questo periodo già funestato da continui necrologi a causa del Coronavirus; Nick Cordero ha 41 anni e dunque “conferma” suo malgrado il fatto che il Covid-19 possa avere conseguenze gravi anche sui giovani e su persone apparentemente in salute.

Nick Cordero ha recitato anche nel musical Rock of Ages (nel ruolo di Dennis), un omaggio alla musica degli anni Ottanta con brani di Twisted Sister, Journey, Bon Jovi, Europe, Poison e Styx; è poi stato nel cast di A Bronx Tale, pièce di Chazz Palminteri dalla quale è stato tratto il famoso film Bronx, nel quale recita anche Robert De Niro. Nell’adattamento di Pallottole su Broadway, il celebre film di Woody Allen che lui stesso ha portato a teatro, Cordero ha interpretato il ruolo di Cheech (un gangster che sorprendentemente propone idee interessanti per migliorare la sceneggiatura del commediografo David Shayne) ed è stato candidato ai Tony Award come miglior attore non protagonista, non riuscendo tuttavia a vincere il premio.



