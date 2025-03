NICK KYRGIOS SI RITIRA DA INDIAN WELLS 2025 PER UN INFORTUNIO AL POLSO

Nick Kyrgios si ritira da Indian Wells 2025: il tennista australiano ha dovuto alzare bandiera bianca ieri, giovedì 6 marzo, nel corso del secondo set della sua partita del primo turno contro l’olandese Van de Zandschulp, faticando anche a camminare per lasciare il campo. L’infortunio al polso è un problema che Nick Kyrgios si trascina ormai da molto tempo e che ne ha fortemente condizionato la carriera, oltre ai noti problemi caratteriali, ma adesso il nuovo stop potrebbe essere ancora più pesante.

Nick Kyrgios ha lasciato il campo in lacrime, dopo un primo set nel quale aveva saputo rimontare da 1-4 prima di perdere al tie-break, mentre il secondo set aveva visto Van de Zandschulp volare fin sul 3-0 prima di sedersi a fondo campo e cominciare a piangere. Le sue prime parole al termine della partita sono state chiare e hanno fatto scattare l’allarme: “Non ho problemi a perdere una partita, ho perso tante volte delle partite nella mia carriera. Ma sento parecchio dolore, e se non riesco a finire le partite allora è inutile”.

NICK KYRGIOS, LA CARRIERA È A RISCHIO?

Ecco allora che sorgono forti interrogativi sul proseguimento della carriera di Nick Kyrgios, che già a gennaio in occasione degli Australian Open a Melbourne aveva detto che quella sarebbe stata verosimilmente l’ultima apparizione nello Slam per lui di casa. Quando gli hanno chiesto del perché del pianto, l’australiano ha risposto così: “Suppongo sia soltanto il carico di lavoro che ci ho messo e il fatto che tutt’ora abbia tanto dolore al polso”. Insomma, ancora una volta si è riacutizzato il dolore che già ne ha condizionato fortemente la carriera.

La posizione nel ranking mondiale è addirittura oltre la posizione 1000, ovviamente in casi come questo entra in gioco il cosiddetto ‘ranking protetto’, che gli ha consentito di essere presente agli Australian Open e anche a Indian Wells, ma andare avanti così potrebbe essere inutile. Il più forte critico di Jannik Sinner nel caso doping che ha coinvolto il tennista altoatesino potrebbe quindi essere al bivio più amaro di una carriera che rischia seriamente di chiudersi per l’infortunio al polso.