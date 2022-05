Nick Luciani ancora assente all’Isola dei Famosi, perché?/ “Infezione alla ferita”

Inizia una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022 con il gruppo non al completo. Continuano infatti gli infortuni dei naufraghi: nei scorsi giorni si sono fatti male prima Roger Balduino, poi Nick Luciani e infine Nicolas Vaporidis. Roger e Nicolas sono rientrati dopo alcuni giorni in infermeria ma non Nick. La diretta parte dunque senza il Cugino di Campagna ed è Alvin a spiegarne il motivo. Qualche giorno fa Nick ha subito un piccolo intervento al piede dopo l’infortunio e, a quanto pare, la ferita si è infettata.

Nick Luciani smascherato da Lory Del Santo/ "Ha capito con chi allearsi e..."

Nick Luciani ancora infortunato all’Isola dei Famosi

Alvin ha parlato di una “Piccola infezione” che verrà curata in questi giorni: “Tornerà lunedì”, ha infine comunicato l’inviato dell’Isola dei Famosi. Nick ha dunque bisogno di curare la ferita in un posto sterile, cosa che sarebbe difficile nel gioco dell’Isola. “Sembra un porto di mare, vanno e vengono dall’infermeria”, ha infine ironizzato Ilary Blasi ascoltando gli aggiornamenti sul cantante.

LEGGI ANCHE:

Nick Luciani, Vaporidis e Roger ancora assenti all'Isola/ Come stanno? "Accertamenti"NICK LUCIANI CON LE STAMPELLE ALL'ISOLA DEI FAMOSI, COS'È SUCCESSO?/ Lascia la palapa: "Bisogno di riposo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA