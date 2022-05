Nick Luciani conquista i social/ “Qui si pensa solo a mangiare e pescare ma…”

Nick Luciani e l’apprezzamento di Edoardo Tavassi: “Sei il primo uomo che…”

Nick Luciani è molto amato dagli altri naufraghi. All’Isola dei Famosi, il cantante dei Cugini di Campagna si sta distinguendo per la sua intraprendenza. In molti lo hanno definito scherzosamente architetto e ingegnere. Edoardo Tavassi si è complimentato con lui esprimendogli la sua ammirazione. Da quando ha messo piede in Honduras, Nick Luciani ha messo a disposizione il suo ingegno per costruire oggetti utili alla permanenza sull’Isola. L’ultima sua creazione è stata una sdraio comoda per dormire. Edoardo Tavassi gli dice: “Sei il primo uomo che ha fatto tutte queste cose. Avevo intuito che fossi un uomo intraprendente ma non pensavo a questi livelli”. Nick Luciani risponde: “Qui si pensa solo a mangiare e pescare ma ci sono tante cose da dover fare. Bisogna pensare anche al comfort”.

Nick Luciani ha poi spiegato che costruire la sdraio non è stato facile e che intende perfezionarla. Edoardo Tavassi lo guarda e conclude: “Questa per me è fantascienza”. Nick Luciani ha conquistato anche i social. In molti lo definiscono un uomo umile che merita di arrivare in finale. “Vincesse Nick se lo merita, è l’unico che ha fatto cose per gli altri, è sempre attivo, al di fuori delle polemiche, educato e gentile”, scrive un utente. Nessuno avrebbe scommesso molto su Nick Luciani: “Non avrei scommesso nulla su di lui ma sta dimostrando carattere, serietà e tanto impegno. Non bisogna mettersi in vista con le chiacchiere”, scrive un altro sui social.

Non sempre godere di un’ampia notorietà significa avere un’arma in più all’interno di un reality, soprattutto quando si tratta di un esperienza dura e sacrificata come quella de L’isola dei famosi. Tra i protagonisti poco fortunati di questa edizione, complice anche un arrivo piuttosto recente, occupa un posto Nick Luciani, celebre componente della band italiana I cugini di campagna. Come sottolineato precedentemente, essendo entrato a far parte del cast solo da pochi giorni, non è riuscito ancora a lasciare un’impronta considerevole all’interno della trasmissione. Per quel poco che si è visto, rari sono stati i momenti in cui è riuscito realmente a mettersi in mostra. Anche nel corso dell’ultima puntata del programma, trasmessa il 29 aprile, il suo ruolo è stato pressappoco marginale. Sia nei momenti più accesi tra discussioni e liti, sia nelle varie sfide che hanno caratterizzato la serata, il suo contributo è stato letteralmente nullo.

L’unico momento degno di nota è stato quello della nomination dove ha scelto di fare il nome di Estefania; la motivazione offerta dall’artista è stata la scarsa simpatia nei suoi confronti, in particolare ha voluto sottolineare una palese falsità dal punto di vista degli atteggiamenti e parole della ragazza. Il giudizio del pubblico, seppur dopo poche puntate, è spiccatamente negativo. Nick non dimostra grande propensione alla collaborazione nel corso delle settimane e spesso il resto dei naufraghi sono costretti a fare gli straordinari per sopperire alla mancanza di aiuto. Inoltre, molti sembrano storcere il naso nei confronti dello scarso coinvolgimento nelle dinamiche più concitate della trasmissione.











