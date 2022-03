Nick Luciani, Cugini di Campagna: concorrente Isola dei Famosi 2022/ Un periodo nero

Nick Luciani, Isola dei Famosi 2022: riemergere dalle difficoltà

Nick Luciani è l’ormai storico cantante del gruppo musicale I Cugini di Campagna e partecipa a questa edizione dell’Isola dei famosi insieme a Silvano Michetti, batterista e fondatore insieme al fratello Ivano proprio de I Cugini di Campagna. Nick e Silvano gareggiano in coppia, come un unico concorrente. Nick è un volto nuovo all’interno dei reality, a differenza di Ivano che nel 2006 era nel cast de La Fattoria. L’uomo ha attraversato anche un momento nero dal punto di vista economico che ha condizionato la vita della famiglia: ”Io, mia moglie Vanessa e mia figlia Karen abbiamo dovuto rivedere il nostro stile di vita. Un tempo potevamo concederci vetture di lusso e spesso giravo con l’autista. Oggi, invece, ho dovuto riscoprire i mezzi pubblici e mi muovo in autobus, in treno oppure in bicicletta. Mi do da fare e mi occupo io della spesa. Adesso vado al mercato o nel discount, dove riesco a trovare cibo a un prezzo molto più accessibile. E sono diventato un uomo di casa.’‘ Ora però per Nick il peggio è ormai alle spalle. Il ricongiungimento con il gruppo ha riportato la serenità e ora è anche pronto all’avventura all’Isola dei famosi con l’amico Silvano Michetti.

Antonio Zequila, concorrente Isola dei Famosi 2022/ Torna 17 anni dopo, da single o fidanzato?

Chi è Nick Luciani?

Nato a Roma nel 1970, Nick Luciani è celebre per il suo modo unico di cantare. Tutti noi abbiamo impressa nella mente la sua voce in falsetto con cui ha interpretato i brani più famosi della band: Meravigliosamente, Innamorata, Conchiglia bianca e soprattutto Anima mia, emblema della discografia dei Cugini di Campagna. Anche se Luciani è entrato all’interno del gruppo soltanto nel 1994, quindi ventiquattro anni dopo la fondazione del complesso, è assodato che sia indissolubile nella memoria collettiva il connubio Nick Luciani – Cugini di Campagna. Dal 1999 Nick Luciani è sposato con la cantante Vanessa Perna. La coppia ha dato alla luce una figlia di nome Karen. Nick e la sua famiglia non hanno passato dei bei momenti nel periodo nel quale il cantante non era parte dei I Cugini di Campagna. La scarsezza economica è stata protagonista della loro vita e Nick ha raccontato che ha dovuto intraprendere altri percorsi lavorativi: ”È stato un periodo nero, ma da un po’ di tempo ho ripreso anche con il canto. Mi sono dovuto reinventare e ho imparato a fare il muratore, il piastrellista, il giardiniere e l’elettricista.”

Guendalina Tavassi, concorrente Isola dei Famosi 2022/ La fine dell'amore con Umberto D'Aponte e la rinascita

La lite con i Cugini di Campagna: l’allontanamento di Nick Luciani e la grande reunion

Sebbene tuttora Nick Luciani sia il cantante del gruppo, c’è stata una separazione che è durata sette anni. Nel 2014 infatti le strade si sono separate per i diversi litigi tra Luciani e il fondatore e chitarrista Ivano Michetti. Quest’ultimo criticava il brutto carattere del cantante, che dal canto suo non vedeva di buon occhio alcune apparizioni televisive di Ivano. Sette anni dopo, nel 2021, dopo che Ivano fu colpito da un ictus, tornò la pace tra loro: Ivano Michetti rimase in coma per ben quattordici giorni e una volta svegliatosi ricevette la telefonata di Nick Luciani che gli chiese come stesse. I due si misero definitivamente alle spalle le diatribe degli anni precedenti durante un’ospitata al programma condotto da Barbara D’Urso “Live Non è la D’Urso”, che suggellò il riavvicinamento ufficiale tra Nick e Ivano e il rientro del primo nella formazione de I Cugini di Campagna.

LEGGI ANCHE:

Pina e Andrea, genitori di Davide Silvestri/ "Famiglia umile, ne sono orgoglioso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA