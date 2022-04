Nick Luciani Cugini di Campagna, concorrente Isola dei Famosi/ Perchè ha lasciato al band?

Chi è Nick Luciani, dai Cugini di Campagna all’Isola dei Famosi 2022

Nick Luciani de I Cugini di Campagna è pronto per l’Isola dei Famosi 2022: il cantante è concorrente – unico con Silvano Michetti. Proprio così, la mitica band degli anni ’70 è pronta a ricongiungersi in uno dei reality show più amati dal pubblico. La ex voce di “Anima mia”, infatti, ha accettato la sfida accettando di partecipare come naufrago e concorrente unico di questa edizione in compagnia del fondatore ed amico de I cugini di campagna. Conosciuto dal grande pubblico per essere dal 1994 la la voce dei Cugini di Campagna, Nick Luciani sicuramente durante la sua avventura in Honduras delizierà gli altri naufraghi e il pubblico con qualche canzone senza tempo del gruppo.

Il cantante, conosciuto anche per il suo falsetto, è stato anche protagonista di una faida mediatica con Ivano Michetti, il fratello di Silvano. Tra i due per fortuna sembra tutto risolto, ma chissà che durante la sua partecipazione all’Isola non possano riaffiorare dei malumori. Intanto Nicolino Luciano, questo il vero nome del cantante, lo scorso anno è tornato alla musica con un nuovo singolo dal titolo “Mentre aspetto che torni”. Intervistato da spettacolomusicasport.com ha dichiarato: “è nata dalla collaborazione con il mio nuovo team di lavoro che hanno creduto in questo progetto. Il brano parla d’amore, un sentimento che da sempre fa parte di me. E’ dedicato a tutte le persone che stanno insieme, a chi è alle prime storie d’amore”.

Nick Luciani dopo i Cugini di Campagna: “Nel 2014 ho deciso di lasciare la band”

Nick Luciani però è legatissimo all’esperienza vissuta con i Cugini di Campagna, la storica band fondata dai fratelli Silvano e Ivano Michetti. Parlando proprio di quegli anni ha detto “é stata un’esperienza bella e importante anche perchè sono entrato ne I Cugini di Campagna nel 1993 quando erano un gruppo già affermato. Io sono stato il quarto cantante della band e sono subentrato a Marco Occhetti. Dopo essermi formato un po’ e aver fatto crescere i capelli per uniformarmi all’immagine della band, nel 1997 è arrivato il programma “Anima mia” con Claudio Baglioni e Fabio Fazio che ha avuto un grande successo”.

Sulla scia del successo del programma di Fabio Fazio e Claudio Baglioni, la band ha vissuto una seconda giovinezza come ha ricordato a spettacolomusicasport.com: “ha riportato in voga la storia e la moda degli anni Settanta. Da lì siamo ripartiti e molti giovani ci hanno riscoperto con questa nuova formazione”. Poi la scelta di Nick Luciani di lasciare la band: “nel 2014 ho deciso di lasciare la band perchè il rapporto tra me e uno degli altri componenti non funzionava più e ho iniziato la carriera solista con il disco “Ricomincio da me”, con 12 inediti e tre brani classici, “Anima mia”, “Un’altra donna” e “Il primo giorno di novembre”, rivisitati con la mia nuova band”.











