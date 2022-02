Nick Luciani e Ivano Michetti dei Cugini di Campagna/ Perchè avevano litigato e la pace in tv

Nick Luciani e Ivano Michetti dei Cugini di Campagna: dalla faida alla pace siglata in tv. Cosa è successo tra i due? Ivano Michetti, chitarrista e volto storico dei Cugini di Campagna, e Nick Luciani, voce del gruppo per più di 20 anni, hanno litigato. Il motivo? A spiegarlo è stato proprio Ivano Michetti: “non andavo più d’accordo con lui per via del suo carattere e soprattutto per il fatto che non voleva dare spazio alla mia creatività e anche oggi sta facendo lo stesso bloccando i miei passaggi televisivi, diffidando le trasmissioni che mi chiamano ospite, dal trasmettere video che ci riguardano”.

Il carattere non facile di Nick Luciani è stato quindi la causa di un momento di abbandono della band. Per diversi anni, infatti, Nick Luciani ha fatto ogni tipo di lavoro per sopravvivere. In loro soccorso però è giunta Barbara D’Urso che li ha fatti riappacificare durante una diretta di Live Non è la D’Urso.

Nick Luciani e Ivano Michetti: pace fatta tra i Cugini di Campagna

Nick Luciani e Ivano Michetti dei Cugini di Campagna dopo il litigio hanno siglato la pace negli studi di Live Non è la D’Urso da Barbara d’Urso. I due musicisti si sono ricontrai e hanno deciso di mettere da parte ogni incomprensione e fare la pace. Un momento davvero toccante visto che Michetti ha fatto pace con Nick dopo aver superato un terribile ictus. “La Madonnina mi ha sorriso per quindici giorni di coma, poi si è allontanata sorridendomi e mi ha detto ‘ricordati della parabola del figliol prodigo’ ed io non sapevo che significasse. Poi lui mi ha telefonato per sapere come stavo e…” – ha detto Ivan Michetti.

In studio i due si sono ritrovati facendo pace. “Posso dirti soltanto una cosa, la tua voce c’è mancata moltissimo, a te ti saranno mancate le canzoni” ha detto Ivan Michetti con Nick Luciani che ha replicato dicendo “a me è mancato anche un papà. Scusa per quello che ho fatto, sono andato via in un momento in cui volevo fare qualcosa per me. Sono felice che ti stai riprendendo molto bene”.



