Nick Luciani, eliminazione già programmata dall’Isola?/ Spunta un concerto il 15 maggio, l’ombra del sospetto

Nick Luciani de I Cugini di Campagna prosegue la sua avventura a L’Isola dei Famosi 2022. Il cantante di Anima mia non brilla però particolarmente né in Palapa durante la diretta né tantomeno in spiaggia. Nonostante ciò il pubblico da casa l’ha salvato quando è finito al televoto permettendogli di continuare la sua avventura sull’isola. Intanto in Italia si vocifera già del suo rientro dopo che l’esperta di gossip Denianira Marzano ha lanciato una bomba rivelando che il 15 maggio Nick sarà impegnato in un concerto – evento con gli altri componenti dei Cugini di Campagna. La Marzano, infatti, ha postato una locandina con tanto di data del giorno dell’evento scrivendo sui social: “ma tutto apposto? Quindi deduco che uscirà uno dei Cugini”.

Nick Luciani, scatta la polemica sul web/ "Hanno già deciso che deve uscire…"

La notizia ha fatto insospettire i telespettatori del reality show che, giustamente, hanno pensato che possa essere tutto organizzato. Sarà davvero così oppure i Cugini di Campagna si esibiranno senza Nick Luciani?

Nick Luciani a L’Isola dei Famosi 2022: lo scontro con Laura Maddaloni

Intanto Nick Luciani sull’Isola dei famosi non si sta facendo particolarmente notare. Il cantante de i Cugini di Campagna, infatti, è poco presente alle attività di gruppo e anzi il suo comportamento ha fatto perdere il fuoco al gruppo. “C’è stato tolto il fuoco momentaneamente per una mia distrazione, il rastrello lo avevo fatto io” – ha fatto mea culpa Nick Luciani che durante la divisione dei naufraghi in due gruppi ha passato del cibo all’altro gruppo contravvenendo le regole del reality.

Vanessa Perna, la moglie di Nick Luciani/ "Abbiamo dovuto cambiare stile di vita"

Questo comportamento ha generato malumore nel suo gruppo portando Nick Luciani ad un confronto – scontro con Laura Maddaloni. “Nick da te non me l’aspetto, io sono andata a prenderla pure li sopra la legna” ha detto la moglie di Clemente Russo al cantante che ha cercato in tutti i modi di giustificarsi spiegando il perchè di quel suo gesto.

LEGGI ANCHE:

Nick Luciani "per colpa mia ci hanno tolto il fuoco"/ Caos e screzi per le nomination

© RIPRODUZIONE RISERVATA