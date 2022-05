Nick Luciani/ Finalmente si è preso all’Isola dei Famosi il palco da solo

Per Nick Luciani l’esperienza a L’Isola dei Famosi 2022 si può considerare decisamente positiva fino a questo momento. Arrivato col solito compagno dei Cugini di Campagna è rimasto solo dopo poche ore per la squalifica del collega in seguito a una bestemmia. Nick così ha avuto, forse per la prima volta o quantomeno per la prima a questi livelli, la possibilità di raccontarsi di fronte alle telecamere da solo e non in presenza della band. Per questo per un periodo ha iniziato a svestire i panni del “biondo dei Cugini di Campagna”, cosa su cui scherzava in una simpatica parodia con Dado lui stesso, per farsi conoscere maggiormente come persona. Non è dunque da escludere che da questa splendida avventura il buon Nick non possa guadagnarsi delle opportunità magari per farsi conoscere meglio dal pubblico e per iniziare una vera carriera da solista.

Nick Luciani/ Il suo ingegno conquista i naufragi e il pubblico de L'Isola dei Famosi

Nick Luciani, da che parte sta tra Nicolas e i Tavassi?

Nick Luciani rimane come sempre calmo a L’Isola dei Famosi, ma comunque esprime le sue opinioni. Nel corso della diretta di lunedì 9 maggio, Ilary Blasi ha mandato in onda una clip riassuntiva dell’accesa lite che si è verificata tra Edoardo e Guendalina Tavassi da un lato e Nicolas Vaporidis dall’altro. I Tavassi, dopo lo scontro, si sono sfogati con Nick circa il comportamento dell’attore romano e poco dopo Roger e Nick hanno commentato la lite dicendo che i toni si sono davvero troppo alzati. Il naufrago sembra essere il confidente di molti compagni e, in seguito, ascolta con pazienza Vaporidis secondo cui molti concorrenti stanno partecipando per notorietà, mentre lui ha un obiettivo diverso. Nick ha detto la sua anche circa la conoscenza tra Maria Laura e Alessandro, parlandone con Roger, Laura e con altri naufraghi. Come molti altri sostiene che secondo lui l’ex pupa si è avvicinata subito al ragazzo solo per creare dinamiche di gioco e non perché abbia un vero interesse per il figlio. Parla di questo anche con Carmen, fomentando l’ira della showgirl. Durante le nomination, Nick riceve il voto da Maria Laura poiché ritiene che il naufrago voglia solo instaurare zizzania e metterla in cattiva luce con gli altri compagni. Invece Nick dà il suo voto a Lory, per ricambiare quello della scorsa puntata. Non ricevendo altri voti prosegue indenne il gioco.

LEGGI ANCHE:

Nick Luciani conquista i social/ "Qui si pensa solo a mangiare e pescare ma..."Nick Luciani, eliminazione già programmata dall'Isola?/ Spunta un concerto il 15 maggio, l'ombra del sospetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA