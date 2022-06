Nick Luciani, il gesto dopo l’attacco ai “finti altruisti“/ Arriva la pace a L’isola dei famosi?

L’isola dei famosi 2022, Nick Luciani mette fine alla guerra tra isolani dopo la punizione?

Quando si fa ormai sempre più vicina la nuova diretta de L’isola dei famosi 2022, prevista per il prossimo lunedì 6 giugno 2022 e in prima serata su Canale 5, nel mezzo del gioco honduregno si registra un gesto inaspettato da parte di Nick Luciani, che potrebbe voler porre fine alla guerra che ha avuto inizio tra due fazioni tra loro contrapposte da giorni nel gruppo, in Honduras. Il provvedimento disciplinare stabilito dalla produzione Mediaset, quello del divieto all’utilizzo del fuoco esteso a tutti i naufraghi per 24h -come punizione per la violazione del regolamento del gioco, registratasi con i 3 naufraghi perdenti alla prova-ricompensa hanno consumato dei piatti vinti dai naufraghi vincitori, con il beneplacito di Nicolas, Edoardo e Luca- ha diviso il gruppo dei naufraghi concorrenti in due fazioni, che in particolare vedono farsi guerra a distanza Lory Del Santo insieme a Nick Luciani schierati contro Carmen Di Pietro insieme a Nicolas Vaporidis.

Se da una parte Nicolas dichiara di non pentirsi del gesto che ha provocato la punizione, ritenendolo dettato dall’altruismo verso il prossimo, dall’altra Nick così come Lory ritiene che la fazione avversa sia rappresentante del finto-altruismo (Lory in particolare lamenta che a lei non sarebbe mai stato offerto nulla). Proprio Nick in queste ore, però, ha potuto ricevere una dolce sorpresa da parte della produzione de L’isola, in occasione della celebrazione del suo compleanno, per poi rendersi protagonista di un gesto che vorrebbe fare da “paciere” tra i due schieramenti tra loro in contrasto, a L’isola dei famosi 2022.

La scelta inaspettata di Nick Luciani beneficia alcuni “nemici giurati” del cantante

“Lo spirito dell’Isola è felice, oggi è il compleanno di Nick e per questo motivo ha deciso di omaggiarlo con 6 pastarelle, una per sé e una per ciascuno dei naufraghi che sceglierà per i festeggiamenti”, è il messaggio che Nick Luciani riceve a L’isola dei famosi. E, inaspettatamente, tra i prescelti per il party isolano, il membro dei Cugini di Campagna sceglie i seguenti 5 naufraghi: Carmen Di Pietro, Marco Cucolo, Edoardo Tavassi, Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis.

“Ieri tutti contro di me e oggi queste scelte hanno stupito qualcuno. Questo era per far capire loro che io ci passo sopra…”, ha quindi dichiarato in un confessionale post-festa, Nick Luciani, che è indicato dalle quote di scommesse dei bookmakers come uno tra i naufraghi favoriti alla vittoria finale de L’isola dei famosi 2022. Che il gesto inaspettato di Nick possa servire a suggellare la pace nel gruppo dei concorrenti a L’isola dei famosi 2022?

