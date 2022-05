Nick Luciani/ Il suo ingegno conquista i naufragi e il pubblico de L’Isola dei Famosi

Nick Luciani a L’Isola dei Famosi 2022 è tra i concorrenti più amati: silente, ma laborioso, il naufrago ha conquistato il pubblico social e non solo! La voce dei Cugini di Campagna da quando è approdato in Honduras si sta adoperando per la sopravvivenza di tutti i suoi compagni andando a pescare, procacciando cibo, ma anche ingegnando oggetti utili per la vita in spiaggia. Un estro geniale quello del cantante di “Anima mia” che è stato lodato da Edoardo Tavassi che ha detto: “sei il primo uomo che ha fatto tutte queste cose. Avevo intuito che fossi un uomo intraprendente ma non pensavo a questi livelli”. Il cantante ha replicato: “qui si pensa solo a mangiare e pescare ma ci sono tante cose da dover fare. Bisogna pensare anche al comfort”.

Tra le creazioni del naufrago Nick c’è anche una sdraio di cui ha usufruito Carmen Di Pietro. Un’idea che è venuta al cantante durante i giorni di permanenza in spiaggia che ha colpito tutti i naufraghi compreso Edoardo Tavassi che ha precisato :”questa per me è fantascienza”.

Nick Luciani vincitore de L’Isola dei Famosi 2022?

L’atteggiamento di Nick Luciani a L’Isola dei Famosi 2022 non è passato inosservato al pubblico del reality show di Canale 5 né tantomeno ai social. Il cantante dei Cugini di Campagna è uno dei personaggi più amati e c’è chi è pronto a scommettere che potrebbe anche vincere questa edizione. “Vincesse Nick se lo merita, è l’unico che ha fatto cose per gli altri, è sempre attivo, al di fuori delle polemiche, educato e gentile” si legge su Twitter, mentre un altro utente ha scritto “non avrei scommesso nulla su di lui ma sta dimostrando carattere, serietà e tanto impegno. Non bisogna mettersi in vista con le chiacchiere”.

Che dire il pubblico social è dalla sua parte. Chissà che Nick Luciani non possa davvero rivelarsi il vincitore annunciato di questa edizione 2022 de L’isola dei Famosi!

