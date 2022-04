Nick Luciani, Isola dei Famosi 2022/ Reagisce alla squalifica di Silvano e si “trasforma in leader”

Nick Luciani de “I Cugini di Campagna” sta stupendo tutti a “L’Isola dei Famosi“, nonostante si sia trovato a dover gareggiare da solo fopo la squalifica di quello che avrebbe dovuto essere il suo compagno in questa avventura, il collega Silvano, squalificato dopo avere pronunciato una bestemmia. Il cantante sta dimostrando a tutti di avere un grande spirito di adattamento fondamentale in un’esperienza come questa in cui è necessario fare di necessità virtù soprattutto nei momenti in cui non si ha niente da mangiare.

E sono diversi i naufraghi decisamente più giovani di lui che hanno manifestato la loro ammirazione per la sua determinazione e la capacità di gestire le le difficoltà con cui inevitabilmente si deve convivere in Honduras.

A “L’isola dei famosi” tutti i concorrenti sono chiamati a prendere parte alle “prove leader“, che consentono di ottenere l’immunità, oltre che di poter mandare in nomination un avversario poco gradito. In occasione dell’ultima puntata Nick ha però dimostrato, se servisse un’ulteriore conferma, di non avere niente da invidiare a chi è decisamente più giovane di lui. È stato lui, infatti, a trionfare su Blind nella prova di apnea, che può rivelarsi difficile un po’ per tutti. Il cantante non solo ha resistito più del rapper, ma è stato necessario l’intervento di Alvin per invitarlo ad uscire dalla vasca, a dimostrazione della sua grande resistenza in acqua.

Il 51nne ha inoltre dimostrato di non avere grandi peli sulla lingua quando si tratta di dire la sua. L’artista non ha così esitato a nominare l’unica coppia rimasta in gara, quella composta da Estefania Bernal e Roger Balduino, ribattezzata da Antonio Zequila come “coppia fake“. Molti, infatti, credono che i due si siano avvicinati pensando di prolungare la loro permanenza in Honduras, idea avvallata anche dalla ex del brasiliano. Questa sera sapremo se questa loro strategia avrà dato i suoi frutti o meno.

