Nick Luciani, Isola dei Famosi/ Determinazione e ingegno, anche i naufraghi apprezzano

L’avventura di Nick Luciani a “L’Isola dei Famosi” ha subito un cambio di programma quasi subito nel momento in cui il suo compagno di avventura Silvano Michetti è stato squalificato a causa di una bestemmia. Il “Cugino di Campagna”, però, non si è però d’animo e ha dimostrato grande caparbietà e spirito di sacrificio, consapevole di come l’avventura che lo attendeva in Honduras sarebbe stata impegnativa.

E così, settimana dopo settimana, l’artista è riuscito a entrare nel cuore del pubblico. Lui, del resto, fa parte di uno dei gruppi che si è guadagnato la fiducia dei telespettatori e ha raccolto grandi complimenti sui social nel momento in cui non ha esitato a nominare in più occasioni Estefania Bernal sottolineando quanto la ritenesse falsa. L’argentina, infatti, a suo dire, ha deciso di avvicinarsi a Roger Balduino pensando così di prolungare la sua permanenza in Honduras.

Nick Luciani a “L’Isola dei Famosi” tanto impegno e diplomazia

Lo spirito di sacrificio non sembra mancare a Nick, che non esita a impegnarsi nella pesca con l’obiettivo di dare anche ai suoi compagni di avventura qualcosa di succulento da mangiare. E questa sua caratteristica gli ha permesso di farsi apprezzare anche da diversi suoi compagni di avventura.

Tra i naufraghi che si sono spesi in positivo con lui ce n’è un altro davvero amatissimo dai telespettatori, Edoardo Tavassi. “Non ho mai conosciuto uno così” – ha detto il fratello di Guendalina. E non mancano i commenti positivi su di lui sui social. “Nick è una vera sorpresa – ha scritto qualcuno. Un naufrago fantastico e creativo“. “Nick parla poco, ma fa tanto” – ha scritto qualcun altro.

