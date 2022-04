Nick Luciani, “Mi manca Silvano Michetti”/ Il web protesta per la squalifica e…

Nick Luciani soffre la mancanza di Silvano Michetti e il web…

Nick Luciani ha rischiato di tornare a casa. Il cantante dei Cugini di Campagna era approdato in Honduras assieme a Silvano Michetti. Mercoledì scorso, Mediaset ha però deciso di espellerlo dopo aver pronunciato una bestemmia in diretta televisiva. Nick Luciani ha rischiato di subire per riflesso le conseguenze del comportamento di Silvano Michetti. Infatti, una violazione di uno dei due concorrenti, secondo alcuni, avrebbe potuto comportare una espulsione “di riflesso” anche dell’altro naufrago. La produzione ha però deciso di farlo rimanere in gioco dandogli la possibilità di scegliere un altro concorrente dell’Isola dei Famosi con cui giocare. Nick Luciani ha commentato l’espulsione di Silvano Michetti: “Silvano? Purtroppo ha sbagliato, ha combinato un po’ di pasticci”.

Il Cugino di Campagna rimasto in gara ha poi scelto con chi formare una nuova coppia: è Blind il concorrente con cui il naufrago ha deciso di “allearsi”. Non si comprende però il motivo per cui Silvano Michetti sia dovuto uscire quando al Grande Fratello Vip per uscite peggiori non è stata presa alcuna decisione. Nick sta continuando la sua avventura con Blind anche se il pensiero di Silvano non lo abbandona per un istante. Una volta sbarcato a Playa Sgamada, Nick Luciani si lascia andare alla malinconia: “Mi manca Silvano ma vediamo dai”. Il pubblico è intenerito da queste dichiarazioni e vorrebbe vedere rientrare in gioco Silvano Michetti.

Nick Luciani e Blind sono la nuova coppia dell’Isola dei Famosi

L’avventura dei Cugini di Campagna è già terminata, Silvano Michetti è stato eliminato a causa di una bestemmia pronunciata durante la diretta. Le normative in questo caso sono molto chiare, non sono ammesse le espressioni blasfeme. Silvano si scusa, ma lascia da solo Nick Luciani che decide di rimanere in Honduras e trasferirsi dalla Playa delle coppie alla spiaggia Sgamada. I due Cugini di Campagna erano sbarcati sull’isola da appena due giorni, ma è stato deciso dalla redazione il verdetto finale durante la puntata. L’imprecazione è sfuggita a Silvano quando ha dovuto raggiungere la riva senza l’utilizzo della barca, subito in studio si sono resi conto della gravità dell’accaduto. In seguito sebbene Mediaset abbia tagliato la parte della bestemmia dai video in streaming nella pagina ufficiale, un provvedimento era d’obbligo. Per questo motivo Nick si è ritrovato da solo, scegliendo di continuare la sua avventura indipendentemente dall’esclusione del suo compagno. Ma il privilegio del capo della Spiaggia Sgamada, in questo caso Blind, sarà quello di poter rientrare nella spiaggia delle coppie con un compagno. Il rapper Blind sceglie di rientrare in gioco con Nick, i due formeranno la nuova coppia dell’Isola!

Nick si scusa per il suo compagno Silvano, mostrandosi dispiaciuto per l’accaduto, ma questo non ha fermato la sua permanenza sull’isola. Il cantante dei Cugini di Campagna vuole ricominciare anche senza il suo fido Luciano. Il ritorno sulla spiaggia Accoppiada sarà l’inizio di una nuova avventura a fianco di Blind. Vedremo come si comporterà Nick senza la sua spalla Silvano, il pubblico sarà comunque entusiasmato di vederlo alle prese con la fame e le dure prove dell’Isola? Lo scopriremo solo seguendo le dirette e i video mandati onda dai canali ufficiali del programma.











