Nick Luciani, scatta la polemica sul web/ “Hanno già deciso che deve uscire…”

“Nick Luciani deve esibirsi il 15 maggio con i Cugini di Campagna”, il retroscena choc

Nick Luciani potrebbe essere eliminato a breve dall’Isola dei Famosi. Dopo l’espulsione di Silvano Michetti, che appena messo piede in Honduras aveva pronunciato una bestemmia, Nick Luciani ha dovuto proseguire da solo il percorso. Nelle scorse ore è però spuntata una polemica che lo riguarda. L’influencer Deianira Marzano ha lanciato una indiscrezione pesante. Sembrerebbe infatti che per il prossimo 15 maggio Nick dovrà prendere parte ad un evento programmato assieme agli altri componenti dei Cugini di Campagna. L’influencer ed esperta di gossip ha infatti pubblicato una locandina di un evento previsto per il 15 maggio che sponsorizza l’ospitata de I Cugini di Campagna.

Vanessa Perna, la moglie di Nick Luciani/ "Abbiamo dovuto cambiare stile di vita"

Sulla foto scelta appaiono tutti e quattro i membri della band e quindi la Marzano, così come i suoi fan, si è chiesta come è possibile che nonostante sia all’Isola dei Famosi Nick prenda parte all’esibizione. Denianira Marzano ha scritto sui social: “Ma tutto apposto? Quindi deduco che uscirà uno dei Cugini”. I fan del reality, intanto, sul web stanno decisamente storcendo il naso; la produzione dell’Isola avrà davvero organizzato l’eliminazione dell’uomo in modo da fargli prendere parte ad altri impegni oppure i Cugini di Campagna si esibiranno in tre?

Nick Luciani "per colpa mia ci hanno tolto il fuoco"/ Caos e screzi per le nomination

Nick Luciani fa mea culpa: “E’ stata una mia distrazione e…”

Nick Luciani ha fatto mea culpa per un comportamento scorretto nei confronti degli altri naufraghi. Negli ultimi giorni ai concorrenti della Cucaracha è stato tolto il fuoco e ad assumersi la responsabilità è stato Nick: “C’è stato tolto il fuoco momentaneamente per una mia distrazione, il rastrello lo avevo fatto io”. Nick Luciani aveva creato un rastrello utile a procurarsi del cibo, i compagni della squadra avversaria lo avevano preso e lui se lo era fatto restituire infrangendo la regola dell’Isola dei famosi, ovvero niente scambi di oggetti tra squadre avversarie. Una situazione che si è risolta in breve tempo anche se Nick Luciani si è scontrato con Laura Maddaloni.

Nick Luciani, Isola dei Famosi 2022/ Reagisce alla squalifica di Silvano e si "trasforma in leader"

Il cantante ha fatto una battuta poco comprensibile a Laura, che ha reagito dicendogli: “Nick da te non me l’aspetto, io sono andata a prenderla pure li sopra la legna”. Nick Luciani è sbarcato sull’Isola dei Famosi e ha da subito convinto i telespettatori che stanno mostrando simpatia nei suoi confronti. Nick appare tranquillo e pacifico tanto che finora non ha mai discusso pesantemente con un altro naufrago. Solo piccole tensioni o battibecchi ma nulla di più. Nick Luciani riuscirà a conquistare la finale?











