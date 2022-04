Nick Luciani, una eliminazione già scritta?/ Esito televoto difficile da ribaltare…

Nick Luciani rimasto orfano a causa dell’eliminazione di Silvano a L’Isola dei Famosi, con lui la coppia dei Cugini di Campagna, è tornato alla Palya Accopiada con Blind che era diventato capo. L’avventura di Nick è stata stravolta a causa della precoce espulsione del suo compagno, ma il naufrago ha dimostrato il suo valore e il suo coraggio continuando il suo percorso. A partire da questa settimana quasi tutte le coppie dell’isola sono state separate e i naufraghi hanno iniziato un’altra fase del programma suddivisi per squadre. A Nick è toccata la squadra Cucaracha, separato anche da Blind che è stato il suo compagno per l’ultima settimana. Questi giorni sono stati di sofferenza per Nick a causa dell’assenza di Silvano, la sua spalla per affrontare le difficoltà dell’isola. Questa scelta ha portato Nick ha ripensare la sua prova e cercare di stabile un diverso equilibrio con gli altri naufraghi, ma ha deciso di continuare la sua avventura seppur con grande tristezza.

Lasciatosi andare alla malinconia è riuscito a intenerire il pubblico a casa che ha fortemente criticato la decisione presa dalla redazione pochi giorni dopo dall’incidente avvenuto in diretta. L’ex Cugino di Campagna entra così nel vivo della gara, giocandosi il tutto per tutto per arrivare alla tanto attesa finale, che in molti sperano di raggiungere. Nel frattempo dovrà però affrontare la nomitation insieme a Gustavo e Nicolas, molto amato dal pubblico e possibile vincitore di questa edizione dell’Isola dei Famosi grazie alle sue qualità. Queste televoto sarà molto importante e fornirà delle informazioni interessanti anche sulle preferenze del pubblico a casa in un momento cruciale della trasmissione. Riuscirà Nick a sopravvivere a questa sfida? Vedremo nella prossima puntata se sarà riuscito a convincere il pubblico da casa, che segue con attenzione ciò che accade in Honduras. Nel frattempo potrete seguire le dirette e le notizie pubblicate attraverso i canali ufficiali di Mediaset.

Nick Luciani, rischio eliminazione a L’Isola dei Famosi

Inutile nasconderlo, Nick Luciani è a serio rischio eliminazione a L’Isola dei Famosi 2022. La sua presenza ha perso appeal senza Silvano e lui si è sentito un po’ spiazzato anche se ha reagito poi da grande professionista. Finalmente ha avuto la possibilità di rendersi protagonista come Nick Luciani e non come il biondo dei Cugini di Campagna, cosa raccontata simpaticamente anni fa in una canzone con il comico Dado. “Pure la moglie lo chiama Cugino, la madre lo chiama solo Di Campagna”. Oggi per Nick qualcosa è cambiato e sicuramente questa è una chance tutta da sfruttare per emergere e magari reinventarsi in un contesto lontano anche dalla band che tanto l’ha reso famoso ma che non ha fatto conoscere al mondo il suo nome e cognome.

Attenzione però perché sarà molto difficile vederlo superare il prossimo televoto. Si trova infatti in ballo con due personaggi più gettonati dal pubblico di casa almeno stando a leggere i social network. Da un lato troviamo Nicolas Vaporidis che dopo il successo di Notte Prima degli Esami come attore è un po’ sparito dalla circolazione. Dall’altra c’è un neofita della televisione, uomo molto conosciuto però per la sua famiglia. Si tratta di Gustavo Rodriguez in gioco col figlio Jeremias e padre anche sia di Belen che di Cecilia. A leggerla così sembra difficile pensare a una vittoria di Nick, ma comunque la televisione ci ha regalato molte altre volte delle sorprese eccezionali.











