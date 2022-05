Nick Luciani, Vaporidis e Roger ancora assenti all’Isola/ Come stanno? “Accertamenti”

Nick Luciani, Nicolas Vaporidis e Roger Balduino ancora assenti all’Isola dei Famosi

Continuano gli infortuni all’Isola dei Famosi 2022. Nelle ultime settimane parecchi naufraghi si sono fatti male, rischiando di dover abbandonare il programma. Rientrata Guendalina Tavassi qualche giorno fa dopo un periodo in infermeria per accertamenti, sono in tre i naufraghi che hanno avuto problemi e che non si sono ancora rimessi del tutto. Nick Luciani, Nicolas Vaporidis e Roger Balduino hanno subito infortuni nelle ultime settimane e, stando a quanto mostrato nel corso del daytime dell’Isola andato in onda su Canale 5 il 19 maggio, non sono ancora tornati sulla playa dal gruppo di concorrenti.

I tre, dunque, continuano ad essere trattenuti in infermeria per accertamenti ma potrebbero tornare in tempo per domani, giorno in cui è prevista una nuova puntata dell’Isola dei Famosi.

Nick Luciani, Nicolas Vaporidis e Roger Balduino: come stanno dopo gli infortuni?

Va detto che, qualora tornassero in gara domani, sarà difficile vederli sostenere le prove fisiche. Nick, Nicolas e Roger sono stati tutti vittime di un infortunio ad un piede e non da poco, soprattutto nel caso di Balduino. Nick ha subito un piccolo intervento a causa di un corallo in un piede; Nicolas si è ferito beccando una mangrovia nascosta nella sabbia che gli ha sollevato l’unghia; infine Roger ha preso una brutta distorsione. Non resta che attendere aggiornamenti per scoprire quale sarà il destino dei tre naufraghi.

