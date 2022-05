Nick Luciani, vincitore Isola dei Famosi 2022?/ Al televoto sembra imbattibile ma…

Nick Luciani torna all’Isola dei Famosi, la reazione di Ilary Blasi

Nick Luciani ha fatto ritorno all’Isola dei Famosi. Dopo l’infortunio che lo aveva costretto a stare in infermeria, Nick è apparso in ottima forma nella scorsa puntata. Ilary Blasi infatti ha chiesto: “Nell’infermeria vi siete riposati, avete mangiucchiato eh?” Lui sorride sotto i baffi ma nega “No, abbiamo mangiato solo riso in bianco, nient’altro”. Dopo essersi dovuto sottoporre a un’operazione si è finalmente ripreso ed è tornato in gioco. Venerdì 27 maggio, i naufraghi vengono sottoposti ad alcune sfide, divisi tra donne e uomini. Il vincitore di ogni sfida potrà mandare uno degli avversari in nomination. Nick e Lory a causa di motivi medici sono esentati, ma hanno un compito importante: devono scegliere di scommettere su un compagno. Tuttavia se sceglieranno il naufrago sbagliato, ne seguiranno il destino. Per esempio, se il concorrente finirà al televoto, anche Nick o Lory avranno la medesima sorte.

Lory sceglie Estefania, Nick Luciani invece punta su Nicolas poiché, essendo molto leggero, ha grosse probabilità di vincere la sfida. Iniziano le donne e, dopo un duro scontro, a prevalere è Maria Laura che manda al televoto Estefania e, di conseguenza, Lory. A Nick le cose vanno meglio poiché a prevalere è l’attore romano, dopo un scontro finale contro Marco Maccarini. Alla fine, Nicolas manda al televoto proprio Maccarini. Nel corso delle nomination Nick vota Maria Laura con cui non ha mai avuto un buon rapporto a causa della presunta relazione che l’ex pupa aveva iniziato con Alessandro. Anche Maria Laura ricambia il voto poiché quando è arrivata in Honduras, Nick aveva messo zizzania tra lei e Carmen, con cui invece, in sua assenza, ha legato molto. Il cantante riceve i voti anche di Pamela, Estefania e Luca, il leader in carica dalla scorsa puntata. Nick è quindi in nomination contro Lory, Maria Laura, Marco Maccarini ed Estefania. Chi uscirà nella puntata di questa sera?

Dai sondaggi finora ad avere la meglio sembra essere proprio Nick Luciani. I naufraghi andati al televoto sono infatti cinque: Estefania Bernal la più nominata dai naufraghi, Lory del Santo, Marco Maccarini, Marialaura De Vitis e Nick Luciani dei Cugini di Campagna. Probabilmente Nick resterà in gioco anche perché essendo stato assente per alcune settimane non ha potuto partecipare alle dinamiche e pertanto il pubblico avrà sicuramente un occhio di riguardo nei suoi confronti. I risultati dei sondaggi online prevedono l’eliminazione di Estefania. Se le votazioni online venissero confermate dall’esito del televoto di questa sera, la modella argentina si vedrebbe costretta a trasferirsi su Playa Sgamadissima su cui incontrerebbe Roger Balduino.

Colpisce in positivo l’ottimo risultato ottenuto da Nick Luciani che si conferma uno dei protagonisti più amati dal pubblico di questa edizione del reality. Nick Luciani potrebbe essere uno dei papabili vincitori anche se dovrà vedersela con Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavasi che stanno facendo un bel percorso.











