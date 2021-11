Nick Luciani, voce Cugini di Campagna/ Moglie e figlia, perché aveva lasciato la band

Nick Luciani: perché ha lasciato i Cugini di Campagna?

Nick Luciani è stato la voce de I Cugini di Campagna dal 1994 al 2014, quarto cantante del complesso in ordine temporale. Il 12 dicembre 2014 ha annunciato le sue dimissioni polemizzando con Ivano Michetti, uno dei due fratelli fondatori del complesso musicale, e rimproverandogli di non averlo mai reso partecipe delle scelte. Non solo, Luciani criticava anche gli spettacoli della band “sempre più scadenti, togliendo man mano al gruppo quella magia con la quale era nata negli anni Settanta e su cui si basava, snaturando e facendo scivolare il gruppo sempre di più nel ridicolo sia dal vivo che in tv“. A marzo 2021 Luciani è tornato a essere la voce della band, dopo essersi riappacificato con Ivano Michetti durante una puntata del talk show “Live-Non è la D’Urso”: “Ti amo, ti amo. Posso dirti soltanto una cosa, la tua voce c’è mancata tantissimo, a te forse le canzoni ma per me tu eri il bastone della mia vecchiaia…”, ha detto Michetti.

Nick Luciani: la moglie Vanessa Perna e la figlia Karen

Dopo aver lasciato i Cugini di Campagna, per Nick Luciani sono iniziati i problemi economici: “È stato un periodo nero, ma da un po’ di tempo ho ripreso anche con il canto. Mi sono dovuto reinventare e ho imparato a fare il muratore, il piastrellista, il giardiniere e l’elettricista”, ha rivelato il cantante a Pomeriggio 5. E parlando della sua famiglia ha detto: “Io, mia moglie Vanessa e mia figlia Karen abbiamo dovuto rivedere il nostro stile di vita”. Il cantante, infatti, è sposato dal 1999 con Vanessa Perna, anche lei cantante. Le nozze sono state celebrate nella chiesa di San Giovanni di Porta Latina, mentre il ricevimento, cui hanno preso parte ben 230 invitati, si è tenuto a Grottaferrata. Ovviamente erano presenti i fratelli Michetti, compagni di gruppo.

