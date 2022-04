Nick Luciani “per colpa mia ci hanno tolto il fuoco”/ Caos e screzi per le nomination

Nick Luciani e la nomination che ha generato il caos sull’isola dei famosi 2022

Nick Luciani è un concorrente dell’Isola dei Famosi 2022 apparentemente tranquillo, eppure negli ultimi giorni, sull’Isola è successo di tutto ed è colpa della sua ultima nomination. Secondo i concorrenti che fanno parte della squadra dei Tiburon, lui insieme a Guendalina ed Edoardo Tavassi e gli altri componenti della squadra Cucaracha, volevano mettersi d’accordo per eliminare Licia e pensavano che anche i Tiburon l’avrebbero nominata poiché è l’ultima arrivata. Invece pare che le nomination siano andate diversamente e che si siano create divergenze ed enormi malintesi.

Blind ed Estefania hanno accusato Guendalina che per difendersi ha tirato in ballo Nick, chiedendogli se lei avesse mai cercato di convincerlo durante le nomination. Dopo aver risposto di no, smentendo anche le accuse dei compagni dei confronti di Guendalina, lei, sul suo conto ha affermato: “Eravamo d’accordo per eliminare un’altra persona non Licia, Nick non ha problemi con nessuno, non voleva nominare Blind, pensavamo volesse nominare Licia perché era l’ultima arrivata e invece no, ma va bene così”.

Nick Luciani: “Ci hanno tolto il fuoco per colpa mia”

Negli ultimi giorni, ai concorrenti della Cucaracha è stato tolto il fuoco è a quanto pare la colpa è di Nick Luciani. Il cantante dei Cugini di Campagna ha affermato: “C’è stato tolto il fuoco momentaneamente per una mia distrazione, il rastrello lo avevo fatto io”. Pare infatti che Nick avesse creato un rastrello, utile a procurarsi del cibo, i compagni della squadra avversaria lo avevano preso e lui se lo era fatto restituire infrangendo la regola dell’Isola dei famosi, ovvero niente scambi di oggetti tra squadre avversarie. La situazione è poi stata risolta ma per poco non rischiava di avere una discussione con Laura a causa della legna.

Lo “Spirito dell’Isola” ha voluto che Cucaracha e Tiburon potessero abbattere per un po’ le barriere tra le due spiagge condividendo un materiale preziosissimo, la legna. Durante quel momento il cantante ha fatto una battuta poco comprensibile a Laura, che ha reagito dicendogli: “Nick da te non me l’aspetto, io sono andata a prenderla pure li sopra la legna”. Eppure Nick appare al momento come un concorrente molto tranquillo che evita battibecchi e cerca sempre di mettersi in gioco, in più, è molto amato dal web, basti pensare alla sua prova del fango, durante l’ultima puntata.











