Nick mano fredda/ Su Rete 4 il film con Paul Newman (oggi, 4 febbraio)

Nick mano fredda va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, giovedì 4 febbraio, a partire dalle ore 16:40. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1967 dalla Warner Bros con la regia curata da Stuart Rosenberg mentre il soggetto e la sceneggiatura sono frutto del lavoro di Don Pearce e Frank R. Pierson. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Lalo Schifrin, il montaggio è stato eseguito da Sam O’Steen mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Conrad Hall. Sono presenti nel cast tra gli altri Paul Newman, George Kennedy, J.D. Cannon, Lou Antonio, Robert Drivas, Strother Martin, Jo Van Fleet e Clifton James.

Nick mano fredda, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Nick mano fredda. Nick è un uomo brillante dalla carriera assicurata che una sera gelida, complice qualche bicchiere di troppo, distrugge una serie di parchimetri posizionati nella sua città. Colto sul fatto da alcuni agenti di polizia, Nick viene arrestato e processato per direttissima il che gli costa una condanna di ben due anni di reclusione con tanto di servizio ai lavori forzati. Da quel momento in poi l’uomo cambia completamente il proprio atteggiamento verso la quotidianità e diventa per i più giovani il simbolo della ribellione e dell’anti autoritarismo.

I suoi compagni lo vedono sempre più come un punto di riferimento e viene emulato in tante occasioni. Questa situazione però da un altro punto di vista gli comporta diverse problematiche anche perché le forze di polizia e i guardiani notturni lo vedono come una minaccia per cui è particolarmente odiato.

La sua quotidianità è tutt’altro che felice anche perché ha dovuto fare i conti con una cocente delusione d’amore in virtù del fatto che la donna di cui era fortemente innamorato lo ha lasciato per un uomo molto più ricco. Inoltre i drammi certamente non mancano nella sua esistenza a causa della perdita di alcune persone care che lo avevano supportato costantemente nel corso degli anni a partire dalla sua adorata madre. La sua vicenda diventa sempre più complicata anche perché dopo aver ottenuto la condanna cerca a più riprese di fuggire dal carcere senza mai riuscirci.

Tra l’altro, durante il terzo tentativo di fuga si consuma il suo dramma in quanto viene ucciso, ma il ricordo della sua indole ribelle soprattutto di una vita vissuta pericolosamente, rimarrà sempre vivo nei suoi compagni che comunque lo ammireranno notevolmente.



