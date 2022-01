Nick mano fredda/ Su Rete 4 il film con protagonista Paul Newman

Nick mano fredda, film di Rete 4 diretto da Stuart Rosenberg

Nick mano fredda verrà trasmesso oggi, mercoledì 12 gennaio, a partire dalle ore 16.35 su Rete 4. Si tratta di un film drammatico prodotto negli Stati Uniti d’America dalla Werner Bros nel 1967 e diretto da Stuart Rosenberg. Il film prodotto e distribuito dalla Warner Bros. vede direttore della fotografia Conrad Hall, al montaggio Sam O’Steen e alle musiche Lalo Schifrin.

Nel cast troviamo Paul Newman, George Kennedy, J.D.Cannon, Lou Antonio, Robert Drivas, Strother Martin, Jo Van Fleet e molti altri ancora. Sono diversi i film che citano quest’opera da Serendipity Quando l’amore è magia a La 25ma ora fino a Giovani, carini e disoccupati.

Nick mano fredda, la trama del film: la condanna di un uomo

Il film Nick Mano Fredda racconta le sorti di un uomo di nome Nick, condannato alla prigione e ai lavori forzati dopo essersi reso protagonista di alcuni atti di vandalismo punibili con la reclusione dalla legge di quei tempi. L’uomo totalmente ubriaco aveva deciso bene di distruggere senza alcuna ragione alcuni parchimetri della città.

All’interno del carcere diviene una sorta di simbolo di ribellione, amato è supportato da tutti i detenuti ma allo stesso tempo odiato dalla sicurezza e dalle forze dell’ordine. Già prima di questo evento la sua vita non era stata per nulla felice; diversi lutti familiari uniti alla scelta della moglie di abbandonarlo per un uomo più ricco lo avevano reso una persona senza più nulla da perdere.

Per quest’insieme di ragioni mette in atto una lunga serie di tentativi per fuggire dal carcere. Dopo un primo fallimento non si da per vinto, e al secondo tentativo sembra essere riuscito nella sua missione al punto da riuscire a inoltrare una foto che lo ritraeva in compagnia di due donne ai compagni di detenzione.

Dopo poco però si scopre che anche questa volta tutto si era rivelato vano e la foto non era nient’altro che una fotomontaggio. Nonostante gli insuccessi Nick non demorde e prova per la terza volta ad evadere, questa volta però con un esito tragico. L’uomo perde la vita ma resta nella memoria tutti coloro che hanno condiviso con lui la detenzione diventando una vera e propria immagine iconica.



