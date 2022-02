Nick Zedd, morto regista e attore/ Aveva 63 anni: capofila Cinema della trasgressione

E’ morto il cineasta americano Nick Zedd, all’anagrafe James Harding, noto anche per essere capofila del movimento ‘Cinema della trasgressione’ negli anni ’80. Il decesso è avvenuto oggi, all’età di 63 anni, a Città del Messico, dove Zedd viveva da diversi anni. A dare la triste notizie il musicista elettronico Robin Rimbaud, che sui social ha voluto dare il suo addio al regista americano. Era il 1985 quando Nick Zedd coniò l’espressione ‘Transgression Cinema’ per descrivere un gruppo di registi e artisti che usavano l’umorismo nero nel loro lavoro. Si trattava di un movimento composto da un gruppo di cineasti la cui intenzione era quella di provocare choc nello spettatore tramite umorismo e crudezza.

Giampaolo Giuliani è morto/ Studiò il radon e si scontrò con Bertolaso

Nel corso della sua carriera Nick Zedd aveva condiviso interessi artistici con altri creatori, come il regista e attore Tommy Turner. Figura essenziale del post-punk degli anni ’80, Nick Zedd è stato simbolo di anticonformismo verso sistemi di valori prestabiliti da oltre due decenni. La sua ideologia traspare, quindi, dal suo lavoro, non solo nel cinema, visto che l’ha portata in vari settori sociali tramite il suo talento grafico.

GARY BROOKER/ Morto il cantante dei Procol Harum: la sua voce ci insegnò il mistero

IL SALUTO A NICK ZEDD E QUEL RETROSCENA

José Luis Paredes “Pacho”, direttore di El Chopo, ha salutato Nick Zedd: “Piangiamo la morte di Nick Zedd (1958-2022), leggendario regista e autore americano, pioniere del Transgression Cinema, un movimento cinematografico degli anni 70 e 80 influenzato dal post punk, e che collaborò con artisti come Lydia Lunch e Richard Kern. D.E.P.”, il tweet pubblicato nelle scorse ore. Al Museo del Chopo, infatti, era stata allestita una mostra, curata da Enrique Arriaga, che comprendeva pubblicazioni, nastri video auto-editati e musica sperimentale.

Mark Lanegan, morto il cantante/ Ex dei Queens of the Stone Age, aveva 57 anni

Inizialmente legato a Donna Death, ebbe poi una relazione con Lydia Lunch, star dell’underground newyorkese già cantante dei Teenage Jesus and the Jerks, nonché attrice. Durante uno dei tour della Lunch a Londra, Nick Zedd la raggiunse con la sua cinepresa, registrando la permanenza nella città e la loro separazione. Così nacque il film The Wild World of Lydia Lunch, in cui usava come voce fuoricampo il crudo messaggio che la Lunch registrò e gli inviò per rompere la loro relazione.

Farewell to American filmmaker Nick Zedd (1958-2022), who spearheaded the ‘Cinema of Transgression’ movement in the 1980s, edited the Underground Film Bulletin and joined the dots between Kembra Pfahler, Richard Kern, Tessa Hughes Freeland, Lung Leg and Lydia Lunch. pic.twitter.com/OveAVS3Jbh — Robin Rimbaud – Scanner (@robinrimbaud) February 27, 2022

Lamentamos la muerte de 𝐍𝐢𝐜𝐤 𝐙𝐞𝐝𝐝 (1958-2022), legendario cineasta y autor estadounidense, pionero del Cine de la Transgresión, movimiento fílmico de los años 70 y 80 influenciado por el post punk, y quien colaboró con artistas como Lydia Lunch y Richard Kern.

D.E.P. pic.twitter.com/zylM0lOgVk — Museo del Chopo (@museodelchopo) February 27, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA