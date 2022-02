Nicki Minaj e Alfonso Signorini, un like fa impazzire il web/ Cosa è successo

Il Grande Fratello supera i confini dell’Italia e sbarca anche negli Stati Uniti. Il noto reality show, che ormai da mesi sta facendo registrare milioni di ascolti, resta uno dei programmi più seguiti in Italia e a quanto pare il suo successo non si limita solamente ai confini della penisola. A dimostrarlo sono like, interazioni e commenti che arrivano anche da altri stati e in particolare dagli Stati Uniti. A far esplodere il web di recente è stato un like di Nicki Minaj ad una foto di Alfonso Signorini. La famosissima rapper ha infatti messo un “cuoricino” ad un’immagine del conduttore del GF Vip. La situazione ha fatto ridere e non poco il mondo del web in Italia, incuriosito dalla bizzarro accoppiamento. Vediamo cosa è successo.

Nicki Minaj è una delle rapper più amate e seguite negli Stati Uniti e non solo. La cantante ha avuto infatti uno straordinario successo “in casa” ma anche in Europa e appunto in Italia. In queste ore, l’artista ha messo “mi piace” su Twitter ad una foto di Alfonso Signorini, ma non al suo profilo ufficiale. Nicki ha infatti messo un like al commento di un suo fan, che ha postato una foto del conduttore del Grande Fratello Vip 6 sotto ad un suo tweet. Nonostante la rapper probabilmente non conosca Alfonso, ha apprezzato l’immagine del conduttore.

Grande Fratello Vip, il successo negli Stati Uniti

L’episodio di Nicki Minaj, che ha apprezzato una foto di Alfonso Signorini, non è certo l’unico che riguarda il rapporto tra il GF Vip e gli Stati Uniti. Il programma che vede tra i protagonisti Soleil Sorge e Delia Duran è infatti seguito anche oltreoceano, dove spesso arrivano video o spezzoni simpatici che fanno il giro del web. Uno di questi è stata l’esibizione di Lulù sulle note di Cardi B, rapper statunitense. Un sabato, infatti, i concorrenti hanno dovuto vestire i panni di alcuni grandi artisti, italiani e internazionali, e imitarli. La principessina ha scelto proprio la rapper.

Il video di Lulù ha fatto il giro del web ed è stato ripreso (e apprezzato) dalla stessa Cardi B, che sui social ha commentato: “Lei è chiaramente la star dello show”. Un apprezzamento che farà sicuramente piacere alla giovane concorrente e che dimostra quanto il Grande Fratello sia diventato davvero un reality internazionale, in grado di far appassionare milioni di telespettatori in giro per il mondo a suon di risate e momenti più intimi e significativi.



