Nicki Minaj incinta/ Ufficializzata la dolce attesa “Amore, matrimonio e carrozzina”

Alla fine la notizia che tutti i fan avevano di fatto anticipato è arrivata: Nicki Minaj è incinta. A uscire allo scoperto è stata la stessa artista di Trinidad e Tobago, che attraverso la propria pagina Instagram ha pubblicato tre scatti inequivocabili in cui la stessa si è mostrata in tutto il suo splendore con un bel pancione. Tre foto che hanno fatto incetta di like, fra cui la prima da più di 3milioni di “mi piace”. La notizia dello stato di dolce attesa di Nicki circolava già da due mesi, precisamente dallo scorso maggio, anche perchè era stata la stessa artista a lanciare più volte dei segnali, come quando aveva raccontato di avere delle voglie e di soffrire di nausee mattutine, due tipici indizi della gravidanza. Si era poi rivolta ai fan spiegando che i suoi follower avrebbero dovuto aspettare almeno “un paio di mesi” prima prima di mostrare il pancione, aggiungendo che “Il mondo non è ancora pronto”.

NICKI MINAJ È INCINTA, IL MATRIMONIO CON LA SUA VECCHIA FIAMMA NEL 2019

Nicki Minaj ha mantenuto le promesse, ed esattamente due mesi dopo ha dato ufficialmente la notizia tanto attesa. “Amore. Matrimonio. Carrozzina. Sono traboccante di entusiasmo e gratitudine. Grazie per i vostri auguri”, la didascalia di uno dei tre scatti. Numerosi i collegamenti di prestigio, come ad esempio quelli delle celebrità Sam Smith, Jesy Nelson, Halle Berry, JWoww di Jersey Shore, Winnie Harlow e via discorrendo. Ma il padre chi è? Il marito della rapper più stravagante che ci sia, leggasi Kenneth “Zoo” Petty, anche lui rapper, sposato nel 2019. La loro storia è quasi una favola visto che i due si conoscevano e si erano anche innamorati quando era adolescenti, per poi perdersi di vista e ritrovarsi soltanto due anni fa. Petty ha un passato e un presente un po’ difficoltoso, condannato per stupro quando aveva appena 15 anni, quindi arrestato nel 2002 per omicidio colposo, e infine, tornato in galera lo scorso marzo per non aver denunciato alle autorità di essere un “sex offender”.





