Nicki Minaj riceve il Michael Jackson Video Vanguard Award/ “Grazie a Britney Spears”

MTV Video Music Awards 2022: Nicki Minaj protagonista dell’evento di premiazioni

Nella serata a cavallo tra il 28 e il 29 settembre 2022, si é tenuto l’evento musicale più atteso dell’anno, ovvero quello delle premiazioni musicali targate MTV Video Music Awards 2022, dove tra gli altri artisti accolti nella set-list ha coperto il ruolo di protagonista indiscussa Nicki Minaj.

Britney Spears grande assente agli MTV Video Music Awards 2022/ Spunta il motivo

La rapper ha coperto il ruolo di timoniera degli MTV Video Music Awards, al fianco del conduttore Jack Harlow e LL Cool J, ma non solo la conduzione dell’evento si é aggiudicata la bella e brava artista. Nicki Minaj ha trionfato nella categoria Best Hip-Hop con Do We Have a Problem con Lil Baby e ha poi ricevuto il prestigioso Michael Jackson Video Vanguard Award, che viene assegnato alle personalità dalle hit e video di spicco che abbiano influenzato generazioni di artisti e fruitori di musica, soprattutto nell’ambito della comunicazione musicale attraverso la videografia. Tra gli artisti che hanno ad oggi ricevuto l’ambito riconoscimento, va ricordata Britney Spears, che é risultata essere la grande assente agli MTV video Music Awards 2022, dal momento che lei non ha presenziato all’evento nonostante la produzione dello show le abbia a quanto pare proposto di apparire sul palco del Prudential Center a Newark in New Jersey.

Britney Spears #1 su WorldWide iTunes / Elton John: "Dicevano che non poteva cantare"

Il no della popstar a prendere parte alla show, secondo quanto riportato da una fonte insider a TMZ, sarebbe giunto per un impegno in agenda previsto per Britney Spears a Los Angeles, che sarebbe risultato in conflitto quindi con la data degli MTV Video Music Awards 2022.

Nicki Minaj grata a Britney Spears

E dopo aver rilasciato, lo scorso 26 agosto 2022, il singolo che suggella il suo ritorno sulle scene Hold me closer, nel duetto voluto con lei da Elton John e che ha appena raggiunto la #1 nella Worldwide iTunes Song Chart (ovvero la classifica iTunes di risonanza mondiale), seppur assente all’evento Britney Spears viene menzionata nel discorso di ringraziamenti che Nicki Minaj ha tenuto agli MTV Video Music Awards in replica ai riconoscimenti ottenuti. La rapper si é detta grata anche a Britney Spears per la collaborazione musicale stretta con lei negli anni, si pensi in particolare al remix di Till The World Ends, singolo di Britney Spears dove la reginetta del pop ha unito le forze insieme a KeSha e Nicki Minaj.

Britney Spears è subito "#1 in 40 Paesi"/ Paris Hilton: "La regina è tornata!"

“Ecco chi mi ha dato delle grandi opportunità, che mai dimenticherò -ha dichiarato Nicki Minaj sul palco dell’evento americano, senza dimenticare “la Santa del Pop” Britney, liberatasi lo scorso novembre 2021 dalla conservatorship, la tutela legale che la popstar definisce abusiva della libertà e il patrimonio -. Kanye West, Beyoncé, Madonna, Mariah Carey, Eminem, Britney Spears, Rihanna”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA