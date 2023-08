NICK’S FILM: LAMPI SULL’ACQUA/ Lo straordinario rapporto tra cinema e vita

Wim Wenders e Nicholas Ray: due giganti del cinema, due colleghi e amici, insieme fino alla fine. Lampi sull’acqua – Nick’s Movie è un film unico nella storia del cinema, un progetto trasformato in corsa, da lungometraggio di finzione a documentario sui momenti finali di Ray a causa delle drammatiche condizioni di salute del regista di Gioventù bruciata, già operato due volte di cancro e a cui era stato diagnosticato un altro tumore esteso al cervello e ai polmoni. CG propone per la prima volta in Dvd la versione restaurata in 4K.

SINOSSI – L’agonia del grande regista americano Nicholas Ray (1911-1979) ammalato terminale di cancro, filmata dal giovane amico Wim Wenders che lo va a trovare nella sua casa di Spring Street a New York, l’idea di fare insieme un film. Una conferenza al Vassar College con la proiezione de “Il temerario”, i ritocchi al montaggio di un film incompiuto “We Can’t Go Home Again”, infine il funerale del regista sul fiume Hudson, a bordo di una giunca cinese. Un film unico nella storia del cinema, una delle riflessioni più crude e insieme più dolci e sofferte del rapporto cinema-vita, condotte a partire da una dolorosa esperienza personale.

Presentato fuori concorso al 33º Festival di Cannes, Lampi sull’acqua – Nick’s Movie è una riflessione sofferta sul rapporto tra cinema e vita, ma non è cinema del dolore. Profondo e commovente, il film di Wenders mostra un Ray fragile e sofferente, ma soprattutto costruisce un ritratto dell’uomo oltre che del cineasta. Lampi sull’acqua – Nick’s Movie è il testamento artistico e morale di Ray, le sequenze finali sono semplicemente grande cinema.

