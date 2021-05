Nicky Hayden, famiglia chiede 15 milioni di risarcimento/ Morì investito da un’auto

Sono trascorsi quattro anni dalla morte di Nicky Hayden, pilota di MotoGp spirato il 22 maggio 2017 presso l’ospedale di Cesena dopo avere lottato cinque giorni per non cedere a un destino rivelatosi più forte di lui. Era il 17 maggio, infatti, quando, in sella alla sua bicicletta a Misano, lo statunitense non ha rispettato uno stop (aveva anche le cuffiette nelle orecchie per ascoltare la musica) ed è stato investito da un’automobile che si trovava casualmente a transitare di lì in quel momento, all’incrocio con la Riccione-Tavoleto.

Il campione, travolto, è poi deceduto 120 ore più tardi nella cittadina romagnola, mentre il giovane che si trovava alla guida della macchina, originario di Morciano, ha visto in pochi secondi la sua esistenza mutare radicalmente. Come dichiarato dai suoi avvocati, Pierluigi Autunno e Francesco Pisciotti, sulle colonne de “Il Resto del Carlino”, il ragazzo, oggi trentaquattrenne, non si è mai veramente ripreso da quello choc, arrivando addirittura a smettere di lavorare e cadendo in depressione. Nell’autunno del 2018 fu condannato a un anno per omicidio stradale dal tribunale di Rimini, ma ora si sta giocando una partita parallela, fatta di perizie e risarcimenti.

NICKY HAYDEN, TRA PERIZIE E RISARCIMENTI

Partiamo dalle perizie: secondo quanto emerso, il 34enne stava viaggiando a una velocità di 72,8 chilometri orari in una strada in cui il limite massimo era fissato a quota 50, anche se, stando alla perizia disposta dai legali difensori, se anche avesse rispettato il limite, l’impatto con Nicky Hayden sarebbe avvenuto ugualmente, in quanto il pilota a stelle e strisce non ha rispettato il segnale di stop. Dunque, è stato presentato un ricorso alla Corte d’Appello, ma l’udienza non è stata fissata. Per contro, ha preso il via la causa civile a Milano, voluta dai familiari di Nicky, dalla sua fidanzata e dalla società che gestiva i suoi interessi. La domanda di risarcimento presentata è salita da 6 a 15 milioni di euro, in quanto includerebbe, sempre secondo “Il Resto del Carlino”, le spese utili alla realizzazione di una statua in onore del campione negli Stati Uniti d’America. Una cifra esorbitante, che per il ragazzo che ha investito Hayden ha rappresentato una mazzata psicologica, come spiega l’avvocato Autunno: “A quattro anni di distanza il ragazzo soffre come in quel maledetto giorno di maggio. Ogni volta che legge di Hayden, per lui è una stretta al cuore”.

