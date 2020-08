Nicky Nicolai/ Con il marito sassofonista Stefano Di Battista è stato subito colpo di fulmine

Nicky Nicolai è una delle protagoniste di quest’estate musicale, ancora una volta al fianco del sassofonista Stefano Di Battista. I due hanno creato infatti un concerto a Santa Severa in occasione dell’omaggio al Maestro Ennio Morricone, ricreando alcune delle sue intramontabili colonne sonore. Poi i due artisti si sono impegnati nella seconda edizione del Jazz a km 0, raccogliendo diversi artisti e amici nel loro ristorante Da Peppe. Nicky e Stefano infatti non condividono solo l’amore per la musica, ma anche quello per la cucina. Il ristorante di famiglia è uno dei pilastri locali sia per i piatti cucinati con passione sia per i ritrovi musicali organizzati dalla coppia.

Oggi, sabato 22 agosto 2020, Nicky Nicolai sarà inoltre una delle ospiti che vedremo a Una storia da cantare. Gomito a gomito ancora una volta, marito e moglie interpreteranno il brano Insieme di Mina. Un singolo del ’70 realizzato da Lucio Battisti e che la nota cantante ha portato alla gloria, all’interno del disco Quanto tu mi spiavi in cima a un batticuore. Clicca qui per guardare il video di Nicky Nicolai. Si tratta tra l’altro della prima volta in cui i due artisti hanno partecipato entrambi al programma: nel precedente appuntamento, dedicato a Battisti, era stata la sola Nicolai

ad esibirsi.

Nicky Nicolai, la storia d’amore con Stefano Di Battista

Stefano Di Battista è legato a doppio filo alla moglie Nicky Nicolai. Entrambi artisti, hanno trovato e condiviso l’amore, diventando così una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. “Mi aveva invitato un’amica a un concerto di Rossana Casale al laghetto dell’Eur”, ha spiegato la cantante a Repubblica parlando del loro primo incontro, “era il ’91, una vita fa. E sul palco c’era lui, ma a dire il vero io non lo avevo notato per niente”. Senza considerare che Nicky non ha vissuto un immediato colpo di fulmine, tanto da guardare con antipatia il futuro marito. Di Battista però non ha voluto mollare la presa e anzi ha intensificato l’impegno, riuscendo alla fine a convincerla. Dopo ci sono stati alti e bassi e il grande momento è arrivato nel 2003, quando entrambi hanno deciso di presentarsi davanti all’altare.

“Ero titubante perchè lui è più giovane di me“, ha specificato la cantante nella stessa intervista, “e quegli anni di differenza mi pesavano”. Di Battista invece ha notato subito la bellezza di Nicky, quel fisico sportivo che le ha sempre permesso di mantenersi giovane agli occhi di tutti. I due poi hanno deciso di vivere a Roma, anche se Stefano ha vissuto a Parigi per tanti anni, dove ha dato il via alla sua carriera. E pensare che da piccolo avrebbe voluto fare l’astronauta, anche se a 11 anni è entrato in una banda musicale grazie all’invito di un amico del padre. “Ero perplesso, non pensavo di essere portato ma accettai”, ha confessato, “la svolta a 16 anni: un professore mi mise un sax in mano. Da allora non l’ho più lasciato”.

