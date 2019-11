Nicky Nicolai/ Con Stefano Di Battista sul palco? (Una storia da cantare)

Nicky Nicolai sarà tra gli ospiti di Una storia da cantare dove avrà la possibilità di raccontare le sue emozioni nel ricordo di Lucio Battisti. Vedremo se lo farà al fianco di Stefano Di Battista. La cantante romana fin da piccola ha mostrato una passione innata per la musica. Arrivata al successo nel 1988 con il gruppo musicale Compilations, ha partecipato a Domenica In sotto la regia di Gianni Boncompagni. L’esordio come solista giunge nel 2004, con l’album Tutto Passa. L’anno successivo sale sul palco dell’Ariston insieme al gruppo Stefano Di Battista Jazz Quartet. Il brano che portano al Festival di Sanremo 2005 si intitola Che Mistero è l’Amore. Con questo pezzo si aggiudicano il primo posto nella categoria Gruppi ed il quarto nella graduatoria finale generale. Torna all’Ariston nel 2006, stavolta come solista, con il brano Lei ha la Notte, classificandosi al terzo posto.

Nicky Nicolai, Una storia da cantare: la partecipazione a Sanremo col marito

Chissà se Nicky Nicolai parteciperà a Una Storia da cantare vicino al marito. In molti ricordano la partecipazione con Stefano Di Battista al Festival di Sanremo nel 2009. Il brano presentato dai due, e scritto da Stefano Di Battista con Jovanotti, non arriva tra i brani finalisti. Tuttavia sarà proprio questo brano a dare il titolo all’album che uscirà subito dopo il Festival e che contiene ben quattro brani cantati in coppia con il marito. Sempre con il marito Nicky Nicolai ha dato vita allo spettacolo concerto “Mille Bolle Blu”. Nello spettacolo la bravura del famoso suonatore di sax si fonde con la voce inconfondibile di Nicky per riportare alla memoria i più famosi brani della musica italiana anni ’60 e ’70.

Mille bolle blu con Stefano Di Battista





