Nicky Nicolai/ “Stefano di Battista? ha prodotto il mio primo disco poi…”

Nicky Nicolai torna in tv ospite di “Una storia da cantare”, lo show condotto da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri pensato per celebrare le straordinarie vite di artisti che hanno fatto la storia della musica del nostro paese. Per l’occasione grandi interpreti della musica italiana sono chiamati a reinterpretare canzoni senza tempo e a condividere ricordi e aneddoti legati a loro. Tra questi c’è anche la bravissima Nicky che la critica musicale definisce la cantante con venature jazz. La cantante, legata sentimentalmente al sassofonista Stefano di Battista, intervistata da Milanodabere.it ha raccontato come si è avvicinata alla musica. “Ho avuto una formazione al conservatorio, unita però agli studi di recitazione. Le mie prime esperienze sono state più diluite nel tempo e molto variegate: ho fatto musical, programmi televisivi, la corista ma tutto sempre con molta calma” – ha confessato l’interprete che poi sul suo cammino artistico ha incontro Stefano di Battista. Un incontro avvenuto durante la lavorazione del suo primo album da solista come ha raccontato la stessa Nicolai: “Stefano ha prodotto il mio primo disco, forse perchè ha capito che avevo bisogno di una spinta per vincere la pigrizia”. Da quel momento i due non si sono più divisi ed oggi condividono la vita privata, ma anche quella artistica. Parlando proprio del lavorare insieme, la cantante ha detto: “in alcuni casi si tratta di un processo creativo comune, in altri intervengo solo dopo con la voce. Tutto sempre molto spontaneamente, senza regole anche perchè io intanto devo badare anche a nostra figlia”.

Nicky Nicolai: “Non ho nulla contro i talent”

Nicky Nicolai si è fatta conoscere dal grande pubblico anche come interprete solista partecipando per ben 3 volte al Festival di Sanremo. La prima volta nel 2005 con il marito Stefano Di Battista Jazz Quartet con il brano “Che mistero è l’amore” vincendo nella categoria Gruppi. L’anno dopo, nel 2006, torna in gara da sola nella categoria Donne con il brano “Lei ha la notte” classificandosi al terzo posto della categoria. L’ultima partecipazione è nel 2009 con “Più Sole” ancora una volta in coppia con il marito, ma questa volta non arrivano alla finale. Proprio in una vecchia intervista rilasciata a La Repubblica nel 2005 parlando della musica ha dichiarato: “non ho nulla contro i talent: io, in qualche modo arrivo da lì, avendo debuttato in tv con Boncompagni a “Domenica in”. I festival sono preziosi nella diffusione della musica. E forse in televisione ci vorrebbe qualche programma in più. Stefano ha un progetto. Vediamo come si concretizzerà”. La cantante ha poi parlato di come il concetto di “musica in piazza” non debba per forza di cose abbassare la qualità: “per anni ho suonato nelle piazze. So che si stabilisce con il pubblico un rapporto particolare, intenso. Questo non significa abbassare la qualità. La gente la sa apprezzare, a dispetto di quanti pensano che un’offerta popolare non possa anche essere di qualità. Molti ignorano il fatto che il jazz è stata anche musica da ballare, come dimostrò ad esempio Count Basie. Con uno spettacolo come il nostro c’è voglia di cantare”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA