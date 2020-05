Niclosamide e ciclesonide contro Coronavirus/ Come agiscono: già approvati negli Usa

Pubblicità

Ricercatori coreani hanno esaminato 48 farmaci approvati contro il Coronavirus dalla FDA (Food and Drug Administration americana) e hanno scoperto che due, niclosamide e ciclesonide, già approvati dalla FDA per altre malattie, sembrano promettenti. L’approvazione della FDA per altri usi ridurrebbe notevolmente il tempo necessario per ottenere l’approvazione di niclosamide e ciclesonide per l’uso nella terapia contro Coronavirus.

La ricerca è pubblicata su Antimicrobial Agents and Chemotherapy, una rivista della American Society for Microbiology. I ricercatori coreani hanno testato i farmaci in una linea cellulare sviluppata da cellule renali della Scimmia verde africana, che sono comunemente utilizzate per coltivare virus per la produzione di vaccini.

Un farmaco antielmintico chiamato niclosamide ha dimostrato un’attività antivirale “molto potente” contro il Coronavirus, secondo i coautori Sangeun Jeon, Meehyun Ko e i loro collaboratori del Zoonotic Virus Laboratory dell’Istituto Pasteur Korea di Seongnam, in Corea del Sud. “Non sorprende che il suo effetto antivirale ad ampio spettro sia stato ben documentato in letteratura, comprese le proprietà antivirali contro SARS e MERS-CoV”, scrivono.

Pubblicità

NICLOSAMIDE E CICLESONIDE CONTRO CORONAVIRUS

Un aspetto negativo della niclosamide è il basso assorbimento, che riduce il potere del farmaco riducendo la dose che raggiunge il tessuto bersaglio. Tuttavia, un ulteriore sviluppo o formulazione del farmaco potrebbe consentire un’efficace consegna di questo farmaco al tessuto bersaglio.

Nonostante la potenza antivirale sostanzialmente inferiore, anche la ciclesonide, un corticosteroide per inalazione usato per trattare l’asma e la rinite allergica, ha mostrato risultati promettenti contro il Coronavirus. Un rapporto sul trattamento di tre pazienti infetti da SARS-CoV-2 ha dimostrato l’attività antivirale e ha rivelato che l’obiettivo molecolare del farmaco era una proteina virale chiamata Nsp15.

Pubblicità

“Con la sua comprovata attività antinfiammatoria, la ciclesonide può rappresentare un potente farmaco in grado di manifestare i doppi ruoli di antivirale e antinfiammatorio per il controllo dell’infezione da Coronavirus”, concludono i ricercatori. L’attività antinfiammatoria potrebbe svolgere un ruolo critico nell’attenuazione o nella prevenzione delle tempeste di citochine, una reazione immunitaria infiammatoria immunitaria che può uccidere i pazienti con COVID-19.



© RIPRODUZIONE RISERVATA