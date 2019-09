Nico Cutugno, chi è figlio Toto/ Nato da una relazione extra-coniugale

Nico Cutugno, chi è il figlio di Toto Cutugno? Il celebre cantante italiano è legato da tanti anni alla moglie Carla, precisamente dal 1971, con la quale non ha avuto alcun figlio, ma l’autore de “L’Italiano” è genitore: alla fine degli anni Ottanta, infatti, ha avuto una relazione extra-coniugale con una donna di nome Cristina. Un rapporto fugace, dal quale è nato Nico Cutugno: l’artista ha riconosciuto il piccolo e gli ha dato il suo cognome, nonostante l’amore extra-coniugale terminato subito. Carla, la moglie, lo ha perdonato e la loro storia d’amore è proseguita a gonfie vele, ma Toto non ha mai perso di vista Nico: oggi ha 29 anni e si è laureato Economia, ma di lui non si sa molto. Le uniche notizie sul suo conto, infatti, le dà direttamente il padre…

NICO CUTUGNO, FIGLIO DI TOTO

Recentemente intervistato dal Corriere della Sera, Toto Cutugno ha spiegato: «Carla poteva cacciarmi di casa e invece non lo ha fatto. Al contrario, la prima cosa che mi disse fu di riconoscere mio figlio e dargli il mio cognome. Nico Cutugno oggi ha 28 anni, è laureato in Economia ed è uno di quei tanti bravi ragazzi italiani sui quali il nostro Paese dovrebbe puntare». In un’altra intervista, rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Toto Cutugno ha citato il suo ruolo di padre: «Io merito zero in ipocrisia, perché non ce la faccio a non dire quello che penso. Invece mi do 10 in lealtà. A mio figlio Nico, che ha 29 anni, ho sempre insegnato a vivere così, senza mancare di rispetto a nessuno». E cosa gli ha insegnato il figlio? «A essere sincero. Se mento Nico si arrabbia. Ma a me piacciono molto le bugie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA