Nico D’Amore, chi è il fidanzato di Mercedesz Henger/ “È un ragazzo d’oro e sa come rendermi felice”

Nico D’Amore, chi è il fidanzato di Mercedesz Henger: usciti allo scoperto nel 2023

Mercedesz Henger è raggiante al fianco del fidanzato Nico D’Amore, con il quale fa coppia fissa da oltre un anno. La giovane attrice ed influencer, che oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo su Rai1 nel salotto de La volta buona, ha ritrovato l’amore al fianco di un ragazzo lontano dal mondo dello spettacolo e conosciuto fortuitamente. Di origini salernitane, Nico D’Amore non è avvezzo ai riflettori della televisione e lavorerebbe nel settore della moda.

Pochissime, dunque, le informazioni disponibili sul suo conto. Il suo nome è iniziato a circolare nel mondo del gossip a inizio 2023, quando Mercedesz Henger è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato attraverso un post su Instagram. In quell’occasione, all’alba dello scorso anno, avevano trascorso una vacanza d’amore a Sharm el-Sheikh in Egitto.

Mercedesz Henger e il fidanzato Nico D’Amore: “Sa come rendermi felice“

Mercedesz Henger ha poi presentato il fidanzato Nico D’Amore in forma pubblica in un’intervista a Novella 2000, rilasciata nel gennaio dello scorso anno. In quell’occasione, aveva descritto il loro particolare primo incontro: “Ho conosciuto Nico in una maniera singolare. Tutto è partito da una collaborazione tramite una mia amica con il suo brand di cover per cellulari“. Galeotta fu una cena: “Ci siamo conosciuti ad una cena. Mi ha colpito subito per la sua timidezza, cosa che non vedevo da tempo in un uomo. La sua bellezza non mi è passata inosservata”.

La coppia ha poi iniziato a frequentarsi in seguito ad un secondo incontro, che si è rivelato fondamentale: “Organizziamo un’altra cena anche con Nico e da lì abbiamo iniziato a frequentarci. È un ragazzo d’oro, di un’educazione impeccabile e sa come rendermi felice”. Potrebbe davvero essere l’uomo della sua vita? La figlia di Eva non lo esclude ma preferisce rimanere con i piedi per terra: “Per scaramanzia non voglio fare previsioni, siamo all’inizio della relazione. Sono passati solo 4 mesi, riusciamo comunque a vederci spesso anche se viviamo in due città diverse: lui a Salerno e io a Roma. Siamo innamorati l’una dell’altro, incrociamo le dita”.











