Nico e I gabbiani, chi sono i cantanti: dai successi di metà anni sessanta fino allo scioglimento della band

Tra i protagonisti della puntata odierna di Techetechetè troveremo Nico e I Gabbiani, una band italiana molto amata che ha segnato pagine importanti della canzone negli anni ’80 e ’90. Gli inizi della formazione artistica arrivarono in Sicilia, mentre nel 1967 arrivò il primo grande successo grazie alla canzone Parole, capace di spopolare praticamente ovunque e di vendere tantissime copie, oltre un milione di certificazioni riconosciute. Il leader della band era Nicola Tirone, che però fu allo stesso tempo uno dei primi a decidere per lo scioglimento della formazione nel 1969 dopo diversi successi discografici e radiofonici che fecero balzare la formazione in cima alle classifiche.

A pochi anni dallo scioglimento di Nico e I Gabbiani, Nicola Tirone decise di mettersi in proprio, intraprendendo la strada del cantante solitario. Dopo alcune esperienze di successo, l’artista arriva sul palco del Festival di Sanremo nel 1975, riscuotendo un notevole trionfo con la canzone Io credo, che raggiunge molti italiani anche in Sud America.

Nico e i Gabbiani, la fase finale di carriera

Negli ultimi anni di vita, Nicola Tirone, Nico di Nico e I gabbiani, ha proseguito la carriera presenziando a numerosi eventi e serate. Lo abbiamo trovato come ospite anche in svariati programmi celebri del piccolo schermo, come Domenica In per esempio, allo stesso tempo alternava serate alla carriera.

In abbinamento alla carriera da musicista, Nico de Nico e I gabbiani ha lavorato anche come professore, prestando servizio nelle scuole secondarie come professore di matematica e di fisica, senza però mai perdere di vista la musica.