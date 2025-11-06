Pochi ma buoni gli ingredienti di Nico: un poliziotto zen, tanti calci e zero diplomazia. Il film d'esordio che ha reso un'icona Steven Seagal

Nico, il film che ha reso un mito trash dell’azione Steven Seagal su Italia 1

Giovedì 6 novembre 2025, in seconda serata su Italia 1, alle 23.10, è in programma Nico, film d’azione del 1988, diretto da Andrew Davis e con le musiche di David Frank. Protagonista principale del film è Steven Seagal che, oltre ad essere un attore, è anche un artista marziale ed ex poliziotto statunitense che ha poi fatto fortuna nel cinema. Ha preso parte a tanti altri film incentrati sulle arti marziali, di cui è un grande esperto e appassionato, in particolare del karate, del judo, del kendo e dell’aikido.

Il Conte di Montecristo è esistito veramente?/ A chi si è ispirato Alexandre Dumas per il suo romanzo

Tra alcuni dei suoi principali film possiamo citare: Trappola in alto mare, Sfida tra i ghiacci, The patriot, The Enemy, Driven to kill – Guidato per uccidere, Machete e Code of Honor. Questo film l’ha consacrato a divo dell’action non senza qualche caduta di stile che però non ha fatto altro che accrescere la sua fama, anche se non sempre in positivo. Di recente, ha suscitato polemiche per il suo appoggio a Vladimir Putin.

Tommaso Paradiso, chi è fidanzata Carolina Sansoni: lavoro, figlia Anna, età/ "Lei dietro alle mie canzoni"

Nel cast compare un’attrice di primo piano di Hollywood, Sharon Stone, protagonista di film cult come Basic Instinct, Casinò, Catwoman, Gloria, Alpha Dog e Gigolò per caso. Altra attrice di spicco è Pam Grier, che ha recitato in film come Uccidete la colomba bianca, Fuga da Los Angeles e Mars Attacks!, anche se tra le sue migliori interpretazioni spicca Jackie Brown, dove è l’attrice protagonista.

Nico, la trama del film: un ex agente della CIA solo contro i narcotrafficanti

Il protagonista del film è Nico Toscani, alias Steven Seagal, incorruttibile agente della CIA di origini italiane, esperto di arti marziali. Viene arruolato in un corpo speciale per una missione tra Vietnam e Cambogia, durante la quale però assiste a torture indicibili e interrogatori disumani ai prigionieri per estorcere loro delle informazioni. Nico, disgustato e nauseato da quanto visto, sentendo traditi i valori per i quali combatte, decide di lasciare la CIA e tornare a Chicago.

Paradise City, Italia 1/ Trama e cast dell'action thriller con Travolta e Willis, oggi 6 novembre 2025

Qui mette su radici e conduce una vita abbastanza tranquilla: è sposato con Sara Toscani, interpretata da Sharon Stone, ha un figlio e lavora come polizotto della narcotici del Dipartimento di Polizia di Chicago. Con i suoi colleghi conduce brillanti operazioni contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

La sua routine quotidiana viene però stravolta quando la zia lo supplica di aiutare a trovare sua figlia Lucy, nonché sua cugina, scappata con un tossicodipendente e narcotrafficante. Da lì inizierà una lunga battaglia contro i signori della droga, durante la quale Nico si ritroverà a fare i conti non solo con la CIA, ma anche con l’FBI, e con una spirale di corruzione e di marcio che avvelena tutto il sistema giustizia. L’agente Toscani non si fermerà davanti a niente, neanche quando gli ritireranno il distintivo, pur di fare giustizia.