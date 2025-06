La Juventus vuole il fantasista che tanto ha fatto bene a Como ma bisogna strapparlo all'Inter.

La Juventus sogna il colpo sulla trequarti e si prepara all’assalto del fantasista argentina ma c’è la concorrenza dei nerazzurri.

Gli ottavi al Mondiale per Club, che i bianconeri stanno disputando negli States, regala alla Juventus un piccolo tesoretto. Nel prossimo incontro Tudor e i suoi dovranno sfidare il nuovo Real di Xabi Alonso ma, se i bianconeri dovessero arrivare fino in fondo alla competizione, ci sarebbe un bottino non da poco, sui 130milioni di euro.

E sarebbe un introito che potrebbe rivoluzionare davvero il mercato della Juventus, desiderosa di rinforzare tutti i reparti e mettere in piedi una squadra in grado di non sfigurare in Champions League e competere con Inter e Napoli.

Juventus, l’idea Nico Paz

Il prossimo lunedì scade il diritto di riacquisto da parte del Real Madrid di Nico Paz. Il talento argentino, che ha disputato un’ottima stagione nel Como con 36 presenze e 6 reti, non raggiungerà Xabi Alonso nella prossima stagione. Il Galacticos hanno problemi di abbondanza in avanti, complicati dall’acquisto di Mastantuono, ma non vogliono di certo privarsi a cuor leggero del talento di Tenerife. Nico Paz è stato infatti convocato anche dalla Nazionale Argentina e non ha sfigurato al fianco di Messi e compagni, attuali campioni del mondo.

L’intenzione del Real Madrid è quella di farlo restare un’altra stagione sulle sponde del lago, per crescere insieme al suo mentore Fabregas – confermato sulla panchina – per poi valutare la prossima stagione il da farsi. Nico Paz è un classe 2004 ed è uno dei talenti più cristallini della sua generazione: chiaramente a Madrid non se ne priveranno, salvo offerta clamorosa.

Ad intavolare i primi contatti è stata l’Inter: la squadra di Chivu ha bisogno di un trequartista capace di illuminare il gioco ma al momento i nerazzurri potrebbero non garantire all’argentino lo spazio e la continuità che cerca. Il giovane vuole infatti giocare sia per crescere sia per guadagnarsi il primo torneo con la maglia dell’Argentina, quel Mondiale 2026 che Scaloni e i suoi giocheranno da campioni in carica.

In diretta adesso dagli studi di Torino #Videogruppo, dove ho dopo pochissimi minuti capito che un nome per la #Juve che mette d’accordo tutti gli ospiti di oggi è quello di #NicoPaz. Pareri? pic.twitter.com/xA1CnGAtyK — Momblano Official (@MomblanOfficial) June 25, 2025

Ed ecco in questo contesto l’idea Juventus. Nico Paz gradirebbe, e molto, la destinazione: con Tudor potrebbe trovare quello spazio che cerca e, in più, mettersi in luce anche in Champions League. Troverebbe poi una squadra che farebbe al caso suo, giovane e che gioca con 3 trequartisti dietro alla punta centrale. Al momento sono solo ipotesi, anche perché la Juventus ha bisogno di vendere. I soldi per Paz potrebbero arrivare dalla cessione di Dusan Vlahovic – con la riconferma come punta centrale di Kolo Muani – sempre più in partenza verso Milano, sponda rossonera.