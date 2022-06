Nico Rosberg, niente paddock F1 perchè No Vax/ Lui: “Non ha senso, ho gli anticorpi”

E’ stato espulso dal paddock della Formula 1 l’ex campione del mondo Nico Rosberg, pilota e figlio del campione Keke Rosberg. Come si legge sul sito dell’agenzia Adnkronos, l’ex pilota della Mercedes F1 è stato “cacciato” in quanto non vaccinato contro il covid. Per questo motivo, vista la mancata vaccinazione, Rosberg si ritrova di fatto “disoccupato”, impossibilitato a proseguire il suo lavoro di commentatore del mondiale di Formula 1 in televisione. L’ex iridato, parlando con i microfoni dell’emittente Sport1 ha spiegato: “Mi sono ripreso bene da un’infezione da coronavirus e per questo ho anticorpi mostruosi”.

E ancora: “Testo regolarmente anche i miei anticorpi”, facendo inoltre sapere che il suo medico di fiducia gli ha escluso in maniera categoria la necessità di ricorrere al vaccino anti covid: “Non ha assolutamente senso”, ha commentato Rosberg. Per la stagione 2022, ricorda ancora l’Adnkronos, la Formula 1 ha deciso di inasprire il protocollo covid a differenza invece di quanto accadeva l’anno scorso, quando le persone potevano accedere al paddock anche se non vaccinate, esibendo solamente un semplice tampone negativo.

NICO ROSBERG CACCIATO DAL PADDOCK FORMULA 1: INASPRITE LE MISURE NEL 2022

Da quest’anno, invece, è stata richiesta la vaccinazione completa, quindi prime due dosi più booster, a meno che non vi sia ovviamente un’esenzione medica che “liberi” la persona in questione dal sottoporsi alla somministrazione. Rosberg non rientra nella categoria degli esentati, di conseguenza, non giustificando la mancata vaccinazione è stato espulso dal circus.

Sport1 ha fatto sapere che l’ex campione del mondo è stato allontanato in occasione del recente gran premio di Formula 1 del Principato di Monaco che si è tenuto due settimane fa, e che ha visto la vittoria del secondo pilota della Red Bull, Perez. In quell’occasione Rosberg è stato costretto a lavorare per Sky Sports Uk dall’abitazione di casa. Una vicenda che sta avendo una grande eco sulla stampa internazionale e che ancora una volta riattualizza la diatriba Si Vax, No Vax.

