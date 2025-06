Nico Tedeschi, chi è il nuovo agente immobiliare di Casa a prima vista: ha conquistato i social

Nico Tedeschi torna con Casa a prima vista, la nota trasmissione di Real Time che tanto successo ha riscosso in questi anni. Insieme a Moira Quartieri e Matteo Nencioni, Nico Tedeschi è entrato nella squadra del programma che continua a macinare ascolti e a interessare il pubblico, che non smette di mostrare affetto nei confronti della trasmissione. Nato a Pisa nel 1993, Nico Tedeschi lavora nell’agenzia immobiliare del padre fin da quando ha 19 anni, il suo celebre saluto Buonsalve è divenuto iconico sui social dove vanta un seguito non indifferente. In una recente intervista ha raccontato tutta la sua sorpresa dopo essere stato contattato dagli autori della trasmissione: “Ho pubblicato il primo reel e subito dopo sono stato contattato, all’inizio non ci credevo” ha confidato.

Nico Tedeschi ha così fatto ufficialmente ingresso nel programma di Real Time, conquistando fin dall’inizio l’affetto del pubblico. Non si hanno particolari informazioni riguardo alla sua vita privata, dunque non è dato sapersi se sia fidanzato o meno in questa fase della sua vita. Quello che sappiamo è che è invece un grande appassionato di avventure nel quotidiano.

Nico Tedeschi volto social: la gag con la zia

Divenuto un vero e proprio volto sui social ancora prima dell’approdo a Casa a prima vista, Nico Tedeschi ha raccontato lo speciale legame che lo unisce alla Zia Tania, con la quale non perde occasione di gustarsi le puntate del suo programma.

“Oggi con la zia Tania a vedere Casa a Prima Vista e forse posso dire anche “a vedere i miei colleghi”. Quando vengo a trovarla, è diventata una piccola abitudine: una pastasciuttina sulle alghe (cucina strabene), due chiacchiere e poi si guarda una puntata tra battute e commenti” ha detto nelle scorse settimane intervenendo direttamente su Instagram. Un legame speciale, reso ancora più forte dal rapporto tra Nico Tedeschi e il piccolo schermo.

