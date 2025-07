Nico Williams rinnova con l'Athletic Bilbao fino al 2035 ponendo così fine alla trattative per il suo trasferimento al Barcellona

Nico Williams rinnova, il nuovo contratto dell’esterno

Una delle grandi trattative che in questa sessione di calciomercato sembrava poter arrivare ad una conclusione dopo due anni è quella che avrebbe portato l’esterno della nazionale spagnola e dell’Athletic Bilbao a giocare con il suo grande amico e compagno con le furie rosse Lamine Yamal. Oggi però Nico Williams rinnova con l’Athletic Bilbao con un lungo contratto che lo legherà al club basco fino al 2035, stabilendo così un record per la maggiore durata di un contratto, detenuto in precedenza dal suo compagno di squadra Oihan Sancet che nel 2023 firmò un contratto di 9 anni.

L’esterno ventiduenne ha deciso di rifiutare le offerte di Bayern Monaco, Arsenal e soprattutto Barcellona per compiere una decisione guidata dal cuore, come lui stesso ha voluto specificare, per stare con la sua famiglia, nella squadra e nella città che lo hanno cresciuto. Con il rinnovo c’è un aumento del suo ingaggio intorno ai 12 milioni, come il fratello Inaki, ma soprattutto della sua clausola rescissoria, obbligatoria per le squadre della federazione spagnola, che ora raggiungere i 90 milioni, aumentando notevolmente rispetto alla cifra precedente che era di 58 milioni.

Nico Williams rinnova, le nuove mosse del Barcellona

Nico Williams rinnova con l’Athletic Bilbao obbligando così il Barcellona a cambiare i suoi piani per questo calciomercato, la squadra catalana tenterà comunque di aggiungere un nuovo esterno di primissimo livello, nonostante la presenza in rosa di Raphinha, Yamal e Dani Olmo. La seconda scelta del Barcellona era Luis Diaz ma con la tragica morte di Diogo Jota nella giornata di ieri è ancora più difficile il suo arrivo in Spagna, una delle possibilità è quindi che i blaugrana tornino alla carica per Marcus Rashford, già cercato nel mese di gennaio, ora tornato al Manchester United ma per partire nuovamente.

I blaugrana poi nei giorni scorsi hanno concluso la cessione in prestito di uno dei più grandi talenti de La Masia degli ultimi anni ma che per problemi di infortuni si è perso nelle ultime stagioni, si tratta di Ansu Fati che dopo aver conquistato La Liga e la Copa del Rey lascia la sua casa per trovare fortuna in Francia al Monaco. L’addio dell’esterno ha portato il Barcellona ha muoversi per un altro giovane talento che gioca in quella posizione, Roony Bardghji, esterno svedese classe 2005 del Copenhagen e che arriverà in Spagna a titolo definitivo per 2,5 milioni con il 15% sulla futura rivendita del giocatore.